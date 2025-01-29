Ayşe Barım'ın avukatı konuştu: 'Dosyada bir tape var o da lehimize'

Gezi Parkı direnişi soruşturması kapsamında ifadesi alınan tutuklanan menajer Ayşe Barım'ın avukatı Okan Kadir Bektaşoğlu, "Suçlamanın ismi büyük ama delil yok" dedi.

Ayşe Barım'ın avukatı konuştu: 'Dosyada bir tape var o da lehimize'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.01.2025 - 09:10

ID İletişim'in kurucusu menajer Ayşe Barım'ın, Gezi Direnişi'nin "planlayıcılarından olduğu" ve "Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etmek" suçlamasıyla tutuklanmasına yönelik tepkiler devam ederken, Barım'ın avukatı Okan Kadir Bektaşoğlu açıklama yaptı.

T24 yazarı Candan Yıldız'a konuşan avukat Bektaşoğlu, "Suçlamaların altı doldurulamıyor. Dosyada gizlilik olduğu için tam olarak nelerin olduğunu bilmiyoruz. Gezi dosyasında yer alan bir tapeden söz ediliyor. O tape de Ayşe Barım’ın lehine aslında…” dedi.

“GEZİ DÖNEMİNDE O SANATÇILARIN MENAJERİ DEĞİL”

Avukat Okan Kadir Bektaşoğlu şu bilgileri verdi:

"Suçlamanın ismi büyük ama delil yok. Altı doldurulamıyor. Dosyada gizlilik olduğu için tam olarak nelerin olduğunu bilmiyoruz. Gezi dosyasında yer alan bir tapeden söz ediliyor. O tape de Ayşe Barım’ın lehine aslında. Biriyle konuşuyor. Orada ‘Gelin buraya, kariyerinize zarar verecek. Yapmayın’ diyor. Kaldı ki sözü edilen sanatçıların Gezi döneminde menajeri değil Ayşe Barım.”


Etiketler: #Ayşe Barım

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