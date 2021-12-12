Farah Zeynep Abdullah'tan 'Hasan Can Kaya' göndermeli RTÜK tepkisi: Oh be yine 'Türk' aile yapısı ve ahlakını RTÜK kurtardı

12 Aralık 2021 Pazar, 09:34

Sosyal medyanın ve TBMM'nin gündeminde olan, Exxen platformunda Hasan Can Kaya'nın sunumuyla ekrana gelen 'Konuşanlar' programına yönelik tartışmalar sürüyor.

Son olarak, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, YouTube’da başlayıp kısa süre içerisinde Exxen platformuna transfer olan Konuşanlar programı hakkında inceleme başlatıldığını açıklamıştı.

Şahin, programın 'Türk aile yapısına ve ahlakına uygun olmadığını' dile getirmişti.

RTÜK Başkanı, paylaşımında şu ifadelere yer vermişti:

"Türk aile yapısına ve ahlâkına uygun olmayan diyalogların geçtiği 'Konuşanlar' isimli program için platformu defalarca uyarmamıza rağmen gerekli tedbirlerin alınmadığını görüyoruz. Üst Kurul toplantısında karara bağlanmak üzere söz konusu programa ilişkin inceleme başlatılmıştır."

'TÜRK AİLE YAPISINI YİNE RTÜK KURTARDI'

Tartışmalar sürerken; ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla, Hasan Can Kaya'nın sunduğu programa RTÜK tarafından inceleme başlatılmasına imalı bir şekilde tepki gösterdi.

Abdullah, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Oh be yine ‘Türk’ aile yapısı ve ahlakını RTÜK kurtardı, bundan sonra aile içi şiddete, tecavüzlere, tacizlere, çocuk gelinlere son. Teşekkürler RTÜK."