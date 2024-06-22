Farah Zeynep Abdullah'tan 'muz fiyatı' tepkisi

Yayınlanma: 22.06.2024 - 09:16

Güncelleme: 22.06.2024 - 09:19

"Bergen", "Bihter", "Unutursam Fısılda" gibi birçok projede yer alan oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Starbucks'tan bir adet muz alıp 104.79 TL ödedi. Abdullah, aldığı muzu ve fişini Instagram hesabından paylaşarak tepki gösterdi.

Aldığı muzu ve alışverişinin fişini Instagram hesabından paylaşan oyuncu, tepkisini şu ifadelerle dile getirdi:

"Günaydın, 104.79 TL'ye 1 adet muz yiyeceğim. Çok heyecanlıyım."

