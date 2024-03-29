Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Kızıl Goncalar iddiasına cevap verdi

Yayınlanma: 29.03.2024 - 16:32

Güncelleme: 29.03.2024 - 16:32

Öyle bir geçer zaman ki Masumlar Apartmanı, Bihter, Bergen gibi projelerde başarısıyla dikkat çeken ünlü oyuncu Farah Zeynep Abdullah, son olarak fenomen dizi Kızılcık Şerbeti'ne konuk olmuştu.

Her projede farklı bir rolle izleyicinin karşısına çıkan ünlü oyuncu, buradaki tarzı ile herkesi şaşırtmıştı.

Dizide 'Dilruba' karakterine hayat veren Farah Zeynep Abdullah hakkında, bu defa yeni bir iddia ortaya atıldı.

Geçtiğimiz gün sosyal medyada Now TV'de yayınlanan Kızıl Goncalar dizisine yeni bir oyuncu transferi konuşuluyordu. Özgü Namal, Mert Yazıcıoğlu ve Özcan Deniz'in başrollerinde oynadığı diziye Farah Zeynep Abdullah'ın dahil olacağı söylentileri sosyal medyayı salladı.

Farah Zeynep Abdullah, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından cevap verdi. Ünlü oyuncu, 'Farah Zeynep Abdullah Kızıl Goncalar'da' haberini alıntılayarak 'Hayır' yazdı.



