Mehmet Ali Erbil yarışma programı sunacak: Farah Zeynep Abdullah'tan 'tepki', Kanal D'den 'yanıt' geldi
Ünlü şovmen Mehmet Ali Erbil'in yıllar sonra ekranlara dönmesine oyuncu Farah Zeynep Abdullah'tan tepki gelmişti. Ünlü oyuncuya Kanal D sosyal medyadan yanıt verdi.
Mehmet Ali Erbil yıllar sonra televizyon ekranlarına geri dönüyor.
Kanal D'de yayınlanan tanıtımda Erbil, "Parmağın sahibi geldi. Duyduk ki herkes parmağı tartışıyormuş. Size hiç yakıştıramadım. Bu parmağın gerçek sahibi Mehmet Ali Bey'den başkası olabilir mi?" diye konuştu.
Yarışmanın Kanal D ekranlarında yayınlanacağını öğrenen Farah Zeynep Abdullah'tan tepki geldi.
FARAH ZEYNEP ABDULLAH'TAN TEPKİ
Güncel konularda eleştiri ve tepkisini sık sık dile getiren Abdullah, Kanal D'nin Mehmet Ali Erbil'in tanıtımını "İşte parmağın sahibi geldi" notuyla paylaşıldığını görünce "Iyy ne kadar da mal bir kanal" yorumunu yaptı.
KANAL D'DEN YANIT GELDİ
Abdullah'ın tepkisi kısa sürede gündem olurken; Kanal D'nin resmi hesabından ise ünlü oyuncuya yanıt geldi.
Kanal D tarafından yapılan paylaşımda, Farah Zeynep Abdullah'ın yıllar önce yer aldığı Öyle Bir Geçer Zaman Ki dizisinden bir sahneye yer verildi.
:) https://t.co/Xi9Q5dou3y pic.twitter.com/HK8oeVGp2J— Kanal D (@KanalD) June 6, 2024
FARAH ZEYNEP'TEN KANAL D'YE: AYLİN RAHMET İSTEMİŞ
Kanal D'nin paylaşımına cevap veren ünlü oyuncu ise, "Ya çen 1 gün çonya bana laf mı çoktun? SABİTLEMİŞ PUUAHAH. Aylin rahmet istedi diye yorumladım. RIP queen” notunu düştü.
ya çen 1 gün çonya bana laf mı çoktun?? @KanalD SABİTLEMİŞ PUUAHAH aylin rahmet istedi diye yorumladım rip queen pic.twitter.com/t5TqTtKvsq— fafazey (@fzaofficial) June 6, 2024
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