Yayınlanma: 20.08.2023 - 12:17

Güncelleme: 20.08.2023 - 12:17

Faruk Bildirici hakkında çıkan haberler doğrultusunda Bildirici'nin kim olduğu merak edildi. Google'da en çok aratılan isimlerden biri olan Faruk Bildiricinin hayatı araştırılmaya başlandı. Peki, Faruk Bildirici kimdir, kaç yaşında, nereli? Medya Ombudsmanı Faruk Bildirici kimle evlendi? İşte Faruk Bildirici'nin hayatı...

FARUK BİLDİRİCİ KİMDİR?

Faruk Bildirici, 10 Kasım 1956 yılında Gaziantep, Nizip’te doğdu. Ankara Üniversitesi Basın İletişim Fakültesi’nden mezun oldu. 1980 Haziranıydı Cumhuriyet gazetesinde gazeteciliğe başladığında. 12 Eylül döneminde sıkıyönetim ve eğitim muhabirliği, 1983 seçimlerinden sonra da Başbakanlık, ANAP ve parlamento muhabirliği yaptı. Bir süre Haber Müdürlüğü görevinde bulunduğu Cumhuriyet’ten, Nisan 1992’de ayrıldı.

Sabah Gazetesi’nde beş ay süren parlamento muhabirliğinden sonra Ekim 1992’de Hürriyet gazetesine geçti. Hürriyet gazetesinin Okur Temsilcisi görevinde bulundu ve Hürriyet Pazar’da “Puzzle Portreler” adlı söyleşiler hazırladı. Ekim 1992 ayından itibaren yaklaşık beş yıl Hürriyet Ankara Büro Şefi olarak görev yaptı. Bir süre yine Hürriyet’te araştırmacı-yazar olarak çalıştıktan sonra Mart 2002’de Ankara Temsilci Yardımcılığı’na getirildi. 2002-2003 yıllarında Tempo dergisinde “Kırlangıç Yuvası” köşesinde yazdı.

Şubat 1998 ayında Gizli Kulaklar Ülkesi adlı ilk kitabı İletişim yayınlarından yayınlandı. Ardından; Maskeli Leydi, Üniforma Slogan Biber, Kuzum Bülent, Silüetini Sevdiğimin Türkiyesi, Anıtkabir Racon Zambak, Hanedanın Son Prensi, Yemin Gecesi ve Serkis Bu Toprakları Sevmişti adlı kitapları yazdı. Ağustos 2004 – 14 Mart 2005 tarihleri arasında “Anlatsam Roman Olur” başlığıyla Hürriyet gazetesinde gerçek yaşam öyküleri kaleme aldı. Bu dizide kaleme alınan öykülerden hareketle hazırlanan ve Volga Sorgu’nun başrolde oynadığı “Anlatsam Roman Olur” televizyon dizisi Kanal D’de yayınlandı. Tv 8’de bir dönem iki yıl boyunca “Çuvaldız” ve “Nerede Kalmıştı”; Cine-5’te de “Üç artı Bir” adıyla her pazar yayınlanan bir söyleşi programı yaptı. Hürriyet Pazar’da “Puzzle portreler” başlığıyla yayınlanan portre söyleşileri hazırladı. Bu portreler, Ağustos 2012 – Ocak 2013 tarihleri arasında “Haftanın Portresi” başlığı altında yayımlandı. 1 Nisan 2010 tarihinden itibaren de Hürriyet Okur Temsilciliği görevini üstlendi.

Uğur Mumcu Araştırmacı Gazetecilik Vakfı’nda, üç dönem “Araştırmacı gazetecilik” dersleri verdi. Misafir öğretim görevlisi olarak Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde “Parlamento muhabirliği” dersi verdi.

FARUK BİLDİRİCİ EVLİ Mİ?

Faruk Bildirici, 1980 yılından beri üniversiteden tanıştığı Serpil Özekmekçi ile evlidir. Elif ve Aslı adında 2 kızı vardır. Eşi Serpil hanım 6 Nisan 2016 tarihinde vefat etti. 19 Ağustos 2023 yılında Faruk Bildirici ile gazeteci Semra Topçu evlendi.

Kitapları:

1998 – Gizli Kulaklar Ülkesi

1998 – Maskeli Leydi (Tansu Çiller‘in yaşamöyküsü)

1999 – Üniforma Slogan Biber

2000 – Kuzum Bülent (Bülent Ecevit‘e aileden mektuplar)

2000 – Siluetini Sevdiğimin Türkiyesi

2001 – Anıtkabir Racon Zambak

2007 – Hanedanın Son Prensi (Mesut Yılmaz‘ın yaşamöyküsü)

2008 – Yemin Gecesi (Leyla Zana‘nın yaşamöyküsü)

2008 – Serkis Bu Toprakları Sevmişti