Selman Okumuş kimdir? Selman Okumuş Diyanet’teki görevinden neden alındı?

Yayınlanma: 19.08.2023 - 15:32

Güncelleme: 19.08.2023 - 15:32

Selman Okumuş, kendisinin Cüneyt Özdemir'in sunduğu 5N1K programına davet edildiğini ancak Diyanet'in programa katılmasına izin vermediğini iddia etti.

SELMAN OKUMUŞ KİMDİR?



1977 yılında İstanbul’da doğdu. 1991 yılında hafızlık eğitimini tamamladı. 2001 yılında Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden mezun oldu. 2003-2005 yıllarında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme, Yönetim ve Organizasyon Bilim Dalı’nda İngilizce yüksek lisans yaptı. 2005-2007 yıllarında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı’nda Din Eğitimi Yüksek Lisansını yaptı. Yine aynı yıllarda İstanbul Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Temel İslam Bilimleri Tefsir Anabilim Dalı’nda Yüksek Lisansını tamamladı. 2005-2008 yıllarında İstanbul Pendik Haseki Eğitim Merkezi Müftülük ve Vaizlik İhtisas Bölümü’nde eğitim aldı. 2020 yılında Anadolu Üniversitesi Adalet Bölümü’nü bitirdi. 1997-2012 yıllarında Diyanet İşleri Başkanlığı’nda İmam-Hatip olarak görev yaptı.

Radyo ve televizyonda farklı kanallarda birçok program yaptı. Dünya Kur’an Okuma yarışmalarında birincilikler kazandı. Ayrıca Uluslararası Kur’an okuma yarışmalarında jüri üyeliği yaptı. Kur’an-ı Kerim ve Yüce Meali, Sesli Yasin-i Şerif, Kur’an’a İlk Adım Elif Ba adlı kitapları yayınlandı. Halen iletişim, yönetim danışmanlığı yapmakta ve Kur’an eğitimi vermektedir. İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Medya ve İletişim Çalışmalarında Doktora eğitimi tez aşamasında devam etmektedir. İngilizce, Arapça ve Osmanlıca bilmektedir.

NEDEN VURULDU?

Selman Okumuş 2002 yılında, Fatih Camii avlusunda, bir kişiyi silahla vurduktan sonra kaçmaya çalışan silahlı saldırganı durdurmak isterken kurşunlara hedef oldu. Ağır yaralanan Okumuş, uzun süre hastanede tedavi gördü.

SELMAN OKUMUŞ DİYANET'TEN NEDEN AYRILDI?

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Diyanet İşleri Başkanlığının eski personeli olan Selman Okumuş’un bir programda, Başkanlık personeli iken ceza almasıyla ilgili olarak bulunduğu beyanlar gerçeği yansıtmamaktadır. Diyanet İşleri Başkanlığının eski personeli olan Selman Okumuş’un bir programda Başkanlık personeli iken ceza almasıyla ilgili olarak bulunduğu beyanlarla ilgili aşağıdaki açıklamanın yapılmasında fayda mülahaza edilmiştir. İlgili kişinin Başkanlığımız bünyesinde görev yaparken yürütülen soruşturma neticesinde gayri ahlaki ilişkileri sebebiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 98/b maddesi hükmü gereğince Diyanet İşleri Başkanlığındaki görevine son verilmiştir. Adı geçenin hakkında tesis edilen işlemin iptali yönündeki talebi, İstanbul 4. İdare Mahkemesi’nce reddedilmiştir” ifadelerine yer verildi.







