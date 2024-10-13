Faruk Sabancı'dan kadın cinayetlerine tepki: 'Güvenlik önceliğimiz kadınlar ve çocuklar olmalı'

DJ ve prodüktör Faruk Sabancı’nın kadın cinayetleri hakkında yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu.

Faruk Sabancı'dan kadın cinayetlerine tepki: 'Güvenlik önceliğimiz kadınlar ve çocuklar olmalı'
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2024 - 14:15

DJ ve prodüktör Faruk Sabancı, son zamanlarda artan kadın cinayetleri üzerine önemli açıklamalarda bulundu. Kadın ve çocukların güvende olmadığı bir toplumda erkeklerin güvenliğinin tartışılmaması gerektiğini vurgulayan Sabancı, bu konuda net bir duruş sergiledi.

Sabancı, kendisine yöneltilen "Sabancı soy ismini bir kenara bırakarak konuşalım, Faruk olarak kendini güvende hissediyor musun?" sorusuna şu yanıtı verdi:

"Bir erkek olarak kendimi güvende hissedip hissetmememin bir önemi yok. Asıl mesele Türkiye’deki kadınların ve çocukların güvenliğidir."

"ÜLKECE BÜYÜK BİR VAHŞETİ SEYRETTİK"

Açıklamalarına devam eden Sabancı, kadınların ve çocukların güvende olmadığı bir toplumda erkeklerin güvenlik konusunun gündeme gelmesinin anlamsız olduğunu belirtti.

Sabancı, "Topluma sızmış bu varlıkların rehabilite edileceğine inanmıyorum. Bu kişilerin erken tespit edilip toplumdan derhal uzaklaştırılması gerekiyor. Öncelik, kadınlarımızın ve çocuklarımızın kendini güvende hissedeceği bir toplum yaratmak. Maalesef ülkece büyük bir vahşeti seyrettik, sözün bittiği yerdeyiz. Umarım devletimizin derhal alacağı aksiyonlarla daha güvenli bir toplumda yaşarız" ifadelerini kullandı.


Etiketler: #Faruk Sabancı

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