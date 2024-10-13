Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten tepki çeken 'Kadın cinayetleri' açıklaması

Türkiye'de artan kadın cinayetleri konuşulurken ünlü isimlerin de verdikleri tepkiler zaman zaman gündeme geliyor. Son olarak Burak Özçivit ve Fahriye Evcen açıklamalarıyla sosyal medyada eleştirildi.

Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'ten tepki çeken 'Kadın cinayetleri' açıklaması
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.10.2024 - 13:09

Türkiye'de son üç günde 7 kadın öldürüldü. Artan kadın cinayetleri kan dondururken, kadınlar sık sık İstanbul Sözleşmesi'ni hatırlatıyor ve güvende olmadıklarını haykırıyor. Bu konunun gündemde olduğu günlerde, ünlü isimlerin de söyledikleri ya da söylemedikleri sözler dikkat çekiyor.

Son olarak Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’e mikrofon uzatıldı. Fahriye Evcen, “Söylenecek çok şey var aslında ama biz de herkes gibi üzülüyoruz, elden çok da bir şey gelmiyor” dedi. Burak Özçivit ise, “Bir an önce düzelmesini temenni ediyoruz, biz de elimizden geldiği kadar destek veriyoruz. Hiç hoş şeyler değil, inşallah bunları artık kısa sürede atlatırız, düzeltiriz” ifadelerini kullandı.

Ancak çiftin bu açıklamaları sosyal medyada tepki çekti. Kullanıcılar, Burak Özçivit ve Fahriye Evcen’in sözlerini duyduktan sonra “Samimiyetsizlik akıyor sözlerden” “Hiçbir şey söyleyememek” ve “Sıfır samimiyet” gibi yorumlar yaptı.


Etiketler: #Burak Özçivit #Fahriye Evcen

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