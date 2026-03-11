Fatih Altaylı duyurdu: 'İlber Ortaylı çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor'

Gazeteci Altaylı, köşesinde, yakın arkadaşı olan tarihçi Prof. Dr. İlber Ortaylı'nın sağlık durumu hakkında yazdı.

Ortaylı'nın sağlık durumunun ciddi olduğunu söyleyen Altaylı, Ortaylı için dua ve iyi dilekler istedi:

"Sevgili okurlar, canımın parçası, çok sevgili dostum, hepinizin, hepimizin çok sevdiği İlber Ortaylı hocamız birkaç gündür çok ciddi sağlık sorunları ile mücadele ediyor. Eğer inanıyorsanız dualarınızı, inanmıyorsanız iyi dileklerinizi kendisinden esirgemeyin."

NE OLMUŞTU?

Tarihçi Prof. Dr. Ortaylı, en son 15 Şubat tarihinde ameliyata alınması ile sevenlerini endişelendirmişti.

Başarılı bir operasyon geçiren Ortaylı, kendisini kurtaran sağlık emekçisi kadınlara teşekkür etmişti.