Yayınlanma: 13.05.2023 - 11:05

Güncelleme: 13.05.2023 - 11:05

Ünlü sanatçı Fatih Erkoç, Şarkılar Bizi Söyler programına katılmasıyla gündem oldu. ''Fatih Erkoç kimdir, kaç yaşında? Fatih Erkoç'un şarkıları neler?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...

FATİH ERKOÇ KİMDİR?

Fatih Erkoç, 7 Nisan 1953'te İstanbul'da doğdu. Müziğe ilgisi, babasının ud sanatçısı olmasından dolayı, üç yaşında kendisine hediye ettiği bir kemanla başladı. Erkoç, ilköğrenimini bitirdikten sonra 1965 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'na girdi.

Burada 7 yıl boyunca trombon, piyano ve kontrbas eğitimi aldı fakat mezun olmadan o dönemin en gözde orkestralarından İstanbul Gelişim Orkestrası'yla çalışmaya başladı. 1971'de birlikte "Nihayet" adlı bir albüm çıkarırlar. Kısa bir dönem trombon sanatçısı olarak İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'da yer aldı. 11 yıl Norveç'te kaldıktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.



1986 ve 1989 yıllarında Kuşadası Altın Güvercin Şarkı yarışmalarında sırasıyla 'Yol Verin A Dostlar' ve 'Sen ve Ben' adlı şarkılarıyla iki kez birincilik kazandı. 1987 yılında "Yol Verin A Dostlar" adlı ilk albümünü yayımladı.

6 yıl tromboncu ve solist olarak TRT hafif müzik ve caz orkestrasında bulundu. Birçok kez Eurovision yarışmasına katılan Fatih Erkoç, bir süre TRT'de "Yankılar" adlı müzik programına da imzasını attı. Sanatçı yarım bıraktığı konservatuvar eğitimini de bu sıralarda tamamladı.

2007'nin Nisan'ında "Kör Randevu" adlı albümüyle sevilen şarkılarının bir kısmını yeni düzenlemeleriyle sevenlerinin ilgisine sunmuştur. Yeni şarkılarının da bulunduğu bu albümde babası Hasan Erkoç'a ait 'Elveda Ey Gençlik' şarkısını da seslendirdi.

SANATÇININ DİSKOGRAFİSİ

Albümleri

1987: Yol Verin A Dostlar

1992: Ellerim Bomboş

1993: Penceremden Gökyüzüne

1994: Sana Deliyim

1996: Kardelen

1999: Fatih Erkoç

2005: Beklenen

2008: Kör Randevu

2010: Fatih Erkoç & Kerem Görsev Trio - The Lady From İstanbul

2011: Seher Yeli

2012: Yanında Her Kimse

2013: Babamdan Miras

2014: Aşk Sadece

2015: Çocuk Şarkıları

2016: True Love

2018: 5. Boyut

ÖDÜLLERİ

2008: 35. Altın Kelebek Ödül Töreni - Türk Sanat Müziğine Katkı Özel Ödülü

2017: 24. İstanbul Caz Festivali - Yaşam Boyu Başarı Ödülü



