Fatih Erkoç kimdir, kaç yaşında? Fatih Erkoç'un şarkıları neler?
Ünlü sanatçı Fatih Erkoç gündem oldu. Peki, Fatih Erkoç kimdir, kaç yaşında? Fatih Erkoç'un şarkıları neler?
Ünlü sanatçı Fatih Erkoç, Şarkılar Bizi Söyler programına katılmasıyla gündem oldu. ''Fatih Erkoç kimdir, kaç yaşında? Fatih Erkoç'un şarkıları neler?'' soruları araştırılıyor. İşte ayrıntılar...
FATİH ERKOÇ KİMDİR?
Fatih Erkoç, 7 Nisan 1953'te İstanbul'da doğdu. Müziğe ilgisi, babasının ud sanatçısı olmasından dolayı, üç yaşında kendisine hediye ettiği bir kemanla başladı. Erkoç, ilköğrenimini bitirdikten sonra 1965 yılında İstanbul Belediyesi Konservatuvarı'na girdi.
Burada 7 yıl boyunca trombon, piyano ve kontrbas eğitimi aldı fakat mezun olmadan o dönemin en gözde orkestralarından İstanbul Gelişim Orkestrası'yla çalışmaya başladı. 1971'de birlikte "Nihayet" adlı bir albüm çıkarırlar. Kısa bir dönem trombon sanatçısı olarak İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'da yer aldı. 11 yıl Norveç'te kaldıktan sonra Türkiye'ye kesin dönüş yaptı.
1986 ve 1989 yıllarında Kuşadası Altın Güvercin Şarkı yarışmalarında sırasıyla 'Yol Verin A Dostlar' ve 'Sen ve Ben' adlı şarkılarıyla iki kez birincilik kazandı. 1987 yılında "Yol Verin A Dostlar" adlı ilk albümünü yayımladı.
6 yıl tromboncu ve solist olarak TRT hafif müzik ve caz orkestrasında bulundu. Birçok kez Eurovision yarışmasına katılan Fatih Erkoç, bir süre TRT'de "Yankılar" adlı müzik programına da imzasını attı. Sanatçı yarım bıraktığı konservatuvar eğitimini de bu sıralarda tamamladı.
2007'nin Nisan'ında "Kör Randevu" adlı albümüyle sevilen şarkılarının bir kısmını yeni düzenlemeleriyle sevenlerinin ilgisine sunmuştur. Yeni şarkılarının da bulunduğu bu albümde babası Hasan Erkoç'a ait 'Elveda Ey Gençlik' şarkısını da seslendirdi.
SANATÇININ DİSKOGRAFİSİ
Albümleri
1987: Yol Verin A Dostlar
1992: Ellerim Bomboş
1993: Penceremden Gökyüzüne
1994: Sana Deliyim
1996: Kardelen
1999: Fatih Erkoç
2005: Beklenen
2008: Kör Randevu
2010: Fatih Erkoç & Kerem Görsev Trio - The Lady From İstanbul
2011: Seher Yeli
2012: Yanında Her Kimse
2013: Babamdan Miras
2014: Aşk Sadece
2015: Çocuk Şarkıları
2016: True Love
2018: 5. Boyut
ÖDÜLLERİ
2008: 35. Altın Kelebek Ödül Töreni - Türk Sanat Müziğine Katkı Özel Ödülü
2017: 24. İstanbul Caz Festivali - Yaşam Boyu Başarı Ödülü
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