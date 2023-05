Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon kimdir? Susan Sarandon neden gözaltına alındı?

Yayınlanma: 11.05.2023 - 23:25

Güncelleme: 11.05.2023 - 23:25

Oscar ödüllü oyuncu Susan Sarandon, katıldığı bir protestonun ardından gözaltına alındı. Bu gelişmeyle birlikte, ünlü aktrisin yaşamı ve kariyeri merak konusu olurken, neden gözaltına alındığı en çok aratılan sorulardan biri oldu. İşte ayrıntılar...

SUSAN SARANDON KİMDİR?

Susan Sarandon, 4 Ekim 1946'da ABD'nin New York eyaletine bağlı Queens ilçesinin Jackson Heights semtinde doğdu. Sarandon, 1995'te, 'Dead Man Walking' filminde oynadığı rolüyle, 'En İyi Kadın Oyuncu' dalında Akademi Ödülü'nü aldı.

SUSAN SARANDON NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Susan Sarandon, restoranlarda bahşiş alarak asgari ücretle çalışanlar için rakamın artırılmasını desteklemek üzere düzenlenen protestoya katılmasının ardından gözaltına alındı.

SUSAN SARANDON'UN ÖZEL YAŞAMI

Susan Sarandon, 1967'de Chris Sarandon'la evlendi. 1979'da boşanan çiftin bu evlilikten üç çocuğu oldu.

ÖDÜLLERİ

1981: Genie: En iyi oyuncu, Atlantic City

1982: Venice Film Festival - En iyi oyuncu, Tempest

1991: National Board of Review - En iyi oyuncu, Thelma & Louise

1991: London Film Critics Circle - Yılın kadın oyuncusu, Thelma & Louise ve White Palace

1995: Screen Actors Guild - Başarılı performans, Dead Man Walking

1995: Akademi Ödülü - En İyi Kadın Oyuncu, Dead Man Walking

SANATÇININ FİLMOGRAFİSİ

Bernard And Doris (2006)

Elizabethtown (2005)

Whale in Montana, A (2005)

Romance & Cigarettes (2005)

Alfie (2004)

Noel (2004)

Shall We Dance? (2004)

Moonlight Mile (2002)

Banger Sisters, The (2002)

Igby Goes Down (2002)

Goodnight Moon (2001) (seslendirme)

Cats & Dogs (2001) (seslendirme)

Rugrats in Paris: The Movie - Rugrats II (2000) (seslendirme)

Joe Gould's Secret (2000)

Anywhere But Here (1999)

Cradle Will Rock (1999)

Stepmom (1998)

Illuminata (1998)

Twilight (1998)

Need to Know, The (1997) (seslendirme)

James and the Giant Peach (1996) (seslendirme)

Dead Man Walking (1995)

Safe Passage (1994)

Little Women (1994)

Client, The (1994)

Lorenzo's Oil (1992)

Bob Roberts (1992)

Light Sleeper (1992)

Thelma & Louise (1991)

White Palace (1990)

Dry White Season, A (1989)

January Man (1989)

Sweet Hearts Dance (1988)

Bull Durham (1988)

Witches of Eastwick, The (1987)

Compromising Positions (1985)

Buddy System, The (1984)

Hunger, The (1983)

Tempest (1982)

Loving Couples (1980)

Atlantic City (1980)

Something Short of Paradise (1979)

King of the Gypsies (1978)

Last of the Cowboys, The (1978)

Pretty Baby (1978)

Other Side of Midnight, The (1977)

Checkered Flag or Crash (1977)

Dragonfly (1976)

One Summer Love(1976)

Great Waldo Pepper, The (1975)

Rocky Horror Picture Show, The (1975)

Front Page, The (1974)

Lovin' Molly (1974)

Mortadella, La (1971)

Fleur bleue (1971)

Joe (1970)