Hande Fırat kimdir, kaç yaşında, nereli? Hande Fırat hangi kanallarda çalıştı?

Yayınlanma: 11.05.2023 - 21:43

Güncelleme: 11.05.2023 - 21:43

Halkın Kurtuluş Partisi (HKP), Tarım Bakanlığı’ndan 3.5 milyon lira hibe desteği alacağı ortaya çıkan gazeteci Hande Fırat, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci ve bakanlık yetkilileri hakkında suç duyurusunda bulundu. HKP avukatı Ayça Okur, “Halkımız ucuz ve sağlıklı gıdaya hasretken, çiftçimiz üretim maliyetlerini dahi karşılayamıyorken, yandaşlara bu hibelerin verilmesi vicdanen ve ahlaken doğru olmadığı gibi aynı zamanda suçtur” dedi. Bu gelişmeyle birlikte Hande Fırat'ın yaşamı ve kariyeri merak konusu oldu. İşte ayrıntılar...

HANDE FIRAT ÖZVARDAR KİMDİR?

Hande Fırat Özvardar, 10 Eylül 1974'te Ankara'da doğdu. Ortaöğrenimini Ankara Tevfik Fikret Lisesi'nde, yükseköğrenimini ise Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi'nin Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü'nde tamamladı. Fırat, televizyonculuk hayatına lisans eğitimi devam ederken başladığı stajla adım attı. Kanal D, NTV ve BRT kanallarında çalıştı. 1999'un Kasım ayında, CNN Türk'te başbakanlık muhabiri olarak çalışmaya başladı. 2011'de CNN Türk'ün, 2014'te de Kanal D'nin Ankara temsilcisi oldu.

15 Temmuz'da CNN Türk canlı yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile FaceTime aracılığıyla görüştükten sonra Türkiye'nin en meşhur haber sunucularından biri hâline geldi.



ÖZEL YAŞAMI

Hande Fırat Özvardar, 5 Aralık 2017'de iş insanı Murat Özvardar'la evlendi.



