Yayınlanma: 05.10.2023 - 16:50

Güncelleme: 05.10.2023 - 16:58

Eren Özmen ve Fatih Özmen Forbes tarafından açıklanan ABD'en en zengin 400 listesine girdi. Peki, Fatih Özmen kimdir, kaç yaşında, nereli? Fatih Özmen ne iş yapıyor? Fatih Özmen'in serveti ne kadar? İşte ayrıntılar...

FATİH ÖZMEN KİMDİR?

Fatih Özmen, Sierra Nevada Corporation'ın (SNC) İcra kurulu başkanı ve CEO olarak görev almaktadır. Fatih Özmen ve eşi Eren Özmen, Amerika'nın En Hızlı Büyüyen Özel Şirketlerinden birinin sahibi olarak gündemdeki yerini koruyor.

Türkiye'de hayata gözlerini açan ve eski Türk Ulusal Bisiklet Şampiyonu olan Özmen, ABD'nin Reno Üniversitesi (UNR) Elektrik Mühendisliği mezun oldu. Navigasyon ve iniş sistemleri üzerinde yüksek lisans yaparak birçok çalışmada rol almış ve başarılara imza attı. 1994 yılında, Fatih Özmen ve eşi Eren Özmen Sierra Nevada Corporation'ı satın aldı. 2008 yılında, Sierra Nevada Corporation MicroSat Systems, Inc. ve SpaceDev, Inc. şirketlerini satın alarak yeni br kulvarda varlığını hissettirmeye başladı. Satın almalar SNC'yi uzay ve havacılıkla ilgili endüstrilerin de içerisine sokmuş oldu. Şirketin son projesi ticari bir uzay taşımacılığı aracı olan Kasım 2016 duyurulan, Dream Chaser uzay aracı oldu.

NASA, Bütünleşik Ticari Tayfa Yeteneği (CCiCap - Commercial Crew Integrated Capability) girişimi çerçevesinde uzay aracını geliştirmesi için Sierra Nevada Corporation'a yaklaşık 385 milyon hibe etti.

FATİH ÖZMEN'İN SERVETİ NE KADAR?

Fatih Özmen, 2023 Forbes'in "En Zengin 400 kişi” listesinde 3,3 milyar dolarlık servetiyle 345. sırada yer almaktadır.