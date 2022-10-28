Fatih Portakal açıkladı: Ekranlara geri mi dönüyor?
Gazeteci Fatih Portakal, Ankara'da AKP'nin hazırladığı 'Türkiye Yüzyılı' tanıtım toplantısı öncesi açıklamalarda bulundu. Burada yaptığı açıklamada ekranlara dönmeyeceğini belirten Portakal, "Youtube'da daha kralını yapıyorum. Ben bıkmıştım aynı şeyleri tekrar etmekten, Youtube'da da teknik aksaklıktan sıkılmıştım bu sene atlattık" dedi.
Gazeteci Fatih Portakal Ankara'da Türkiye Yüzyılı tanıtım toplantısına katıldı. Toplantı öncesinde TV100 ekranlarına ilk izlenimlerini aktaran Portakal, Gazeteci Gürkan Hacır ve Deniz Gürel'in sorularına yanıt verdi.
"Düşüncelerimiz birbirinden uzak olabilir ama insani yaklaşımlar kapıdan girdiğimden itibaren var. İnsanlar beni aldılar, getirdiler ben kendim de yürüdüm hiçbir tepki olmadı" diyen Fatih Portakal, "İnsanda problem yok yani burada önemli olan siyasetçinin üslubu ama siyasetçi tansiyonu düşürürse ortam zaten yumuşuyor" dedi.
PORTAKAL EKRANA MI DÖNÜYOR?
Portakal, "Ekrana dönecek misin?" sorusu üzerine ise, "Korkudan morkudan gittiğim yok" diyerek şu ifadeleri kullandı:
"Youtube'da daha kralını yapıyorum. Ben bıkmıştım aynı şeyleri tekrar etmekten, Youtube'da da teknik aksaklıktan sıkılmıştım bu sene atlattık. Eleştiryse eleştiri, övmeyse övme her şeyi konuşuyorum. Hedefimde Youtube üzerinden seçim yayını yapabilmek var. Bugün için ekrana geri dönmeyi düşünmüyorum ve keyif alıyorum"
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