Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin bebeğini kaybettiğini açıkladı
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in kızı Merve Terim, Instagram hesabından yaptığı açıklama ile bebeğini kaybettiğini duyurdu. Merve Terim, ikinci kez hamile olduğunu, "Risklerimin farkındayım, korkularım gerçek, endişelerim yoğun ama her şeye rağmen bu sefer sonunu sağlıkla görebileceğime çok içten inanıyorum" diye duyurmuştu.
Fatih Terim’in kızı Merve Terim Çetin, bebeğini kaybettiğini açıkladı. İkinci kez hamile olduğunu duyurduğunda bazı risklerin olduğunu belirten Merve Terim, “Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi” dedi.
Sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda Merve Terim, çok üzgün olduğunu dile getirdi. İkinci kez anne olacağını duyurduğunda hamileliğin riskli geçebileceğinden bahseden Terim, “Kimseyi duymak, kimseyle konuşmak istemiyorum” sözlerini kullandı.
Merve Terim, “Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim’ diyerek başladığım hikâyenin sonu maalesef güzel bitmedi. Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum. Korkularım, endişelerim ilk günden beri vardı ama umudum hepsini aşacak güçteydi. Belki de bu yola çıktığım için deli olduğumu düşünen herkes haklıydı” ifadesini kullandı.
Terim'in paylaşımı şu şekilde:
"Sesim, soluğum, sevincim, heyecanım kesildi.
Bu hayatta en çok anne olmayı sevdim diyerek başladığım hikâyenin sonu malesef güzel bitmedi.
Yolumun zor ve uzun olduğunu biliyordum.
Korkularım, endişelerim ilk günden beri vardı ama umudum hepsini aşacak güçteydi.
Belki de bu yola çıktığım için deli olduğumu düşünen herkes haklıydı...
Kimseyi duymak, kimseyle konuşmak istemiyorum. İçimde nereye akıtacağımı bilemediğim koca bir keder nehri var.
Fiziken ve ruhen cok yorgunum, Kabullenme safhasına geçmem için biraz zaman, biraz da anlayışa ihtiyacım var.
Bana yeniden başlayacak gücü bulana kadar müsaade edin…Güzel günlerde buluşmak dileğiyle... Seni göremesek de çok sevdik oğlum, başka bir hayatta buluşuruz elbet..."
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