Merve Terim hamile olduğunu duyurdu: Risklerimin farkındayım ama inanıyorum
Ahmet Baran Çetin ile 10 yıldır evli olan Fatih Terim'in kızı Merve Terim, sosyal medyadan hamile olduğunu duyurdu. Terim, "Risklerimin farkındayım, korkularım gerçek, endişelerim yoğun ama her şeye rağmen bu sefer sonunu sağlıkla görebileceğime çok içten inanıyorum" dedi.
İlk çocuğu Yaman'ı 6,5 aylık hamileyken erken doğum yaparak dünyaya getiren Merve Terim Çetin, ikinci kez anne olmaya hazırlanıyor. Terim, hamilelik haberini sosyal medyadan duyurdu.
Instagram'dan bir paylaşım yapan Terim, şu ifadeleri kullandı:
"Biz aslında bu fotoğrafta 4 kişiyiz, bu yolculuğa tekrar çıktığım için deli olduğumu düşünen büyük bir kesim olsa da, ben bu hayatta en çok anne olmayı sevdim ve bu yüzden yolum zor ve uzun olsa da bambaşka bir hikayenin başındayım..."
"Anne olmak demek, birlikte büyümektir. Hatta derler ya kimi zaman çocuk, anneyi büyütür, geliştirir. Biz de aynen böyle oldu, Yaman beni büyüttü, geliştirdi ve cesaretlendirdi. Kişiliğinizi ve önceliklerinizi değiştiren bir olgu, annelik. Düşündüğünüzde kendinden bir insan çıkarmak hiç bir anlamda kolay değil, fiziksel değişikliklerin yanında, ruhsal değişimlerde sırtınızda. Ve bu yük biz prematüre annelerinde tahmin ettiğinizden de fazla.."
"BİNLERCE KEZ ŞÜKREDİYORUM"
"Ama bütün bu zor süreçlerin yanında, bu güzelliği tekrar yaşayabilmek, Yaman'ın biz gittikten sonra yalnız kalmayacak olduğunu bilmek tüm zorlukları kolaylaştırıyor" diye Terim "Bunun için de binlerce kez şükrediyorum. Risklerimin farkındayım, korkularım gerçek, endişelerim yoğun ama herşeye rağmen bu sefer sonunu sağlıkla görebileceğime çok içten inanıyorum, beni bir müddet dualarınızda misafir etmeniz dileğiyle... " diye konuştu.
Teknik direktör Fatih Terim'in kızı Merve Terim Çetin, 2011 yılında Ahmet Baran Çetin ile nikah masasına oturmuştu. Mutlu evlilikleri süren çiftin oğulları Yaman, 2014'te dünyaya gelmişti.
ERKEN DOĞUM YAPMIŞTI
Merve Terim Çetin, ilk hamileliğini yaşadığı dönemde kardeşi Buse Terim'in düğün günü hastaneye kaldırılmıştı. Erken doğum riski nedeniyle hastaneye götürülen Terim, sezaryen doğum ile 6,5 aylıkken doğum yapmıştı.
FATİH TERİM DÖRDÜNCÜ KEZ DEDE OLACAK
Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim de dördüncü kez dede olmak için artık gün sayıyor. Terim'in Naz, Nil ve Yaman adında 3 torunu bulunuyordu.
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