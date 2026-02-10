Fatih Ürek'in kürklerini sattıkları iddia edilmişti: Ablalarından yanıt geldi

30 Ocak'ta hayatını kaybeden şarkıcı Fatih Ürek'in ölümünün ardından ailesiyle ilgili ortaya atılan iddialar gündem oldu.

Sunucu Nur Tuğba Namlı, sanatçının yaşam mücadelesi verdiği dönemde evlerinin talan edildiğini öne sürerek Ürek'in ablalarına, “Evi talan ettiniz mi? İstanbul’daki, Bodrum’daki evlerin içindeki eşyalar nerede? Fatih Ürek daha vefat etmeden kürklerini İzmir’deki ünlü bir kürk evine satmaya çalıştınız mı? Kolundaki, kasadaki bileklikler şu anda sizin kolunuzda mı?” diye sordu.

"SÖYLENTİLER YALAN"

Gece Muhabiri isimli sosyal medya hesabına açıklama yapan Ürek'in ablaları, "Bu söylenenlerin hepsi yalan ve iftira. Hiçbir şeye dokunmadık, sadece evini taşıdık. Fatih kirada oturuyordu ve mahkemenin belirlediği taşıyıcılarla taşındık" ifadelerini kullandı.

"LÜTFEN BİZİ RAHAT BIRAKIN"

Kürklerle ilgili çıkan iddialara da yanıt veren kardeşler, "Biz kürk satmışız. Biz kürkleri bile bilmiyoruz. Kürkleri doğru ama evinde. Gerçekten üzülüyoruz, lütfen bizi rahat bırakın. Biz ona dua etmek istiyoruz. Tam o sırada bir telefon geliyor bunu gördün mü duydun mu?" şeklinde konuştu.