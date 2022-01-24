Fatma Girik'in vasiyeti ortaya çıktı
Fatma Girik, bu sabah tedavi gördüğü hastanede koronavirüse bağlı çoklu organ yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi. Ünlü sanatçı, vasiyeti gereği 2017 yılında yaşamını yitiren 56 yıllık hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.
Yeşilçam'ın usta ismi 79 yaşındaki Fatma Girik, bu sabah yaşamını yitirdi. Sanatçının ölüm haberi başta sanat dünyası olmak üzere herkesi yasa boğdu. Girik'in cenazesiyle ilgili daha önce yaptığı bir açıklama da yeniden gündeme geldi.
Fatma Girik 2019 yılında Posta'ya verdiği bir röportajda, "Neticede robot değilim bir canlıyım; bir gün elbet ölümü tadacağım. Memduh'a (Ün) kavuşacağım. Ölüm kötü bir şey değil. Kötü olsa Allah ölümü vermezdi. Biz gideceğiz ki ardımızdan yenileri gelsin" demişti. Ölümünün ardından nasıl bir cenaze töreni istediğinden bahseden usta oyuncu, "Öldüğümde öyle büyük bir uğurlama ya da tören istemiyorum. Gülriz Sururi gibi sessiz sedasız çekip gitmek istiyorum" şeklinde konuşmuştu.
"ARKAMDAN KÖTÜ KONUŞMASINLAR"
Usta sanatçı, "Herhangi bir vasiyetiniz var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:
"Öldüğümde arkamdan kötü konuşmasınlar bana yeter! Kimsenin canını yakmadım, kimseye kötülük yapmadım, kul hakkı yemedim, kimseyi hor görmedim, kimseye şımarıklık ya da güç gösterisi yapmadım. En önem verdiğim şey bu. İyi insan olmak, dünyadaki her şeyden daha zordur. Sanatımın da hakkını verdim. Halkın sanatçısı oldum."
VASİYETİ YERİNE GETİRİLECEK
Usta sanatçı, yarın 11.00'de Cemal Reşit Rey'de düzenlenecek törenle uğurlanacak. Fatma Girik'in cenazesi, Teşvikiye Camii'nde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Bodrum'a gönderilecek. Girik, vasiyeti gereği 2017'de yaşamını yitiren hayat arkadaşı Memduh Ün'ün yanına defnedilecek.
ÇOKLU ORGAN YETMEZLİĞİ SONUCU ÖLDÜ
Usta sanatçının hayatını kaybettiği hastaneden yapılan yazılı açıklamada, "Türk sinemasının çınarı ve değerli oyuncusu Sayın Fatma Girik, Kovid 19'a bağlı viral pnömoni tedavisi görmekteyken gelişen, çoklu organ yetmezliği sonucu hayatını kaybetti" denildi.
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