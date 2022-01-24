Fatma Girik'in son röportajı ortaya çıktı: 'Ödüm kopuyor'

24 Ocak 2022 Pazartesi, 09:51

Geçirdiği kalça ve beyin ameliyatlarının ardından zorlu bir süreç yaşayan Fatma Girik, uzun süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ediyordu.

Tedavi nedeniyle 20 yıl yaşadığı Bodrum'dan İstanbul'a dönüp buradaki evine yerleşen Yeşilçam'ın usta ismi Fatma Girik bugün yaşamını yitirdi.

Girik'in ölüm haberini Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin sosyal medya hesabından "Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim" sözleriyle duyurdu.

"ANNEMDEN ÖNCE ÖLMEK İSTEMEM"

Ölümünden günler önce Posta'dan Alev Gürsoy'a konuşan Girik; "Öleceğim diye ödüm kopuyor. Çünkü arkamda bana ihtiyacı olan kişileri bırakmış olacağım. Mesela annemden önce ölmek istemem. Ne yapacak bensiz? Ki yaşı da çok ilerlerde. Kızım var, Ahu, benden başka kimsesi yok ama öleceğim sonuçta. Allah sıralı ölüm versin herkese…" ifadelerini kullandı.

"ARKAMDAN KÖTÜ KONUŞMASINLAR"

Usta sanatçı, "Herhangi bir vasiyetiniz var mı?" sorusuna ise şu yanıtı verdi:

"Öldüğümde arkamdan kötü konuşmasınlar bana yeter! Kimsenin canını yakmadım, kimseye kötülük yapmadım, kul hakkı yemedim, kimseyi hor görmedim, kimseye şımarıklık ya da güç gösterisi yapmadım. En önem verdiğim şey bu. İyi insan olmak, dünyadaki her şeyden daha zordur. Sanatımın da hakkını verdim. Halkın sanatçısı oldum."