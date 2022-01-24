Son dakika | Fatma Girik yaşamını yitirdi

24 Ocak 2022 Pazartesi, 09:14

Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaklaşık altı ay önce tedavi için İstanbul’a giden usta oyuncu Fatma Girik'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.

Muammer Keskin acı haberi, "Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim" sözleriyle duyurdu.

AYRINTILAR GELİYOR...