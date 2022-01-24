Son dakika | Fatma Girik yaşamını yitirdi
Son dakika | Uzun süredir tedavi gören Türk sinemasının efsanevi isimlerinden Fatma Girik yaşamını yitirdi. Acı haberi Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin verdi.
Şişli Belediye Başkanı Muammer Keskin, Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşayan ve yaklaşık altı ay önce tedavi için İstanbul’a giden usta oyuncu Fatma Girik'in yaşamını yitirdiğini duyurdu.
Muammer Keskin acı haberi, "Yeşilçam’ın ve Şişlimizin büyük değeri, ilçe başkanlığı yaptığım dönemde birlikte çalışmaktan onur duyduğum eski Şişli Belediye Başkanımız sevgili Fatma Girik’i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim" sözleriyle duyurdu.
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