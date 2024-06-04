Fatma Karanfil kimdir? Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma karanfil kaç yaşında, neden öldü?
Yeşilçam oyuncularından Fatma Karanfil, hayatını kaybetti. Ünlü oyuncu, son olarak Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı "Şayeste" karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Peki, Fatma Karanfil kimdir? Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma karanfil kaç yaşında, neden öldü?
Yeşilçam oyuncularından Fatma Karanfil hayatını kaybetti. Bir süredir kanser mücadelesi veren ve 25 Mayıs'ta entübe edilen Fatma Karanfil, son olarak Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı "Şayeste" karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Peki, Fatma Karanfil kimdir? Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma karanfil kaç yaşında, neden öldü?
FATMA KARANFİL KİMDİR?
3 Şubat 1952 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelen Fatma Karanfil, Language and Culture Center’de okuduktan sonra 1968 yılında Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı. 1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra ayrılan Karanfil, 1976-1980 yılları arasında Londra’ya tekstil eğitimi aldı. Göğüs kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı yenmeyi başardı. Yeşilçam’ın efsane yapımlarından 'Keloğlan'da 'Fatma' karakterini canlandıran Karanfil, 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki rolü ile adından söz ettirdi.
VEFAT HABERİNİ MENAJERİ DUYURDU
Fatma Karanfil'in vefat haberini menajeri Aslı İslamoğlu sosyal medya hesabından duyurdu:
"Değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'i kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden, çok değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Sanat hayatı boyunca pek çok başarılı projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Fatma Karanfil, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığı ile de örnek alınan bir isimdi. Bu acı kaybın derin üzüntüsünü yaşarken, Fatma Karanfil'e Allah'tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Işığı hiç sönmeyecek, kalplerimizde ve sanat dünyasında daima parlayacaktır. Mekanın cennet olsun, değerli Fatma Karanfil. Tüm Sanat camiasına ve Kamuoyuna duyurulur."
FATMA KARANFİL FİLMLERİ VE DİZİLERİ
1968: Kara Battal'ın Acısı
1968: Kezban
1968: Ömrümün Tek Gecesi
1968: Sarmaşık Gülleri
1968: Yakılacak Kitap
1969: Allah Aşkı Yarattı
1969: Allah'ın Arslanı Hazreti Ali
1969: Çakırcalı Mehmet Efe
1969: Cesur Kabadayı
1969: Dağlar Kızı Reyhan
1969: Fosforlu Cevriyem
1969: Günah Bende mi?
1969: İki Günahsız Kız
1969: Mezarımı Taştan Oyun
1969: Namus Fedaisi
1969: Ömür Boyu
1969: Sokak Kedisi
1969: Sonbahar Rüzgarları
1969: Yaşamak Ne Güzel Şey
1970: Ayşecik Sana Tapıyorum
1970: Civan Ali
1970: Hoş Memo
1970: İki Aşk Arasında
1970: Kan Yağmuru
1970: Komando Memet
1970: Linç
1970: Müthiş Türk
1970: Öp Beni
1970: Paralı Askerler
1970: Sevgili Muhafızım
1970: Şıllık
1971: Adını Anmayacağım
1971: Cilalı İbo Yetimler Meleği
1971: Genç Kızlar Pansiyonu
1971: Görünce Kurşunlayın
1971: Kaçaklar
1971: Kanım Vatan İçin
1971: Keloğlan Aramızda
1971: Mavi Boncuk
1971: Süper Adam
1971: The Sensuous Doll
1971: Üvey Ana
1971: Yosmalar Tuzağı
1972: Kadın Yapar
1972: Kahpe / Bir Kız Böyle Düştü
1972: Zorbanın Aşkı
2002: Çocuklar Duymasın
2002: Evli ve Çocuksuz
2002: Kınalı Kar
2002: Kumsaldaki İzler
2002: Sırlar Dünyası / Sır Kapısı
2003: Yeşilçam Denizi
2004: Büyük Buluşma
2004: Çocuklar Ne Olacak
2005: Beşinci Boyut
2005: Üç Kadın
2006: Annemin Gelini
2006: Gülpare
2006: Kınalı Kuzular: Nişanlıya Verilen Söz
2007: Elveda Derken
2007: Evimin Erkeği
2007: Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru
2007: Kınalı Kuzular: Son Nefes
2007: Kınalı Kuzular: Üç Kardeş
2007: Yusuf'un Annesi
2008: Aşk-ı Memnu
2008: Gökten Üç Elma Düştü
2012: Çanakkale 1915
2012: Huzur Sokağı
2013: Selam
2014: Çiçek
2015: Aşk Yeniden
2015: Değiştir Bakalım
2015: Hannas: Karanlıkta Saklanan
2016: Adını Sen Koy
2017: Bahtiyar Ölmez
2017: Çocuklar Duymasın
2018: Bizi Hatırla
2019: Kimse Bilmez
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