Yayınlanma: 04.06.2024 - 10:08

Güncelleme: 04.06.2024 - 10:08

Yeşilçam oyuncularından Fatma Karanfil hayatını kaybetti. Bir süredir kanser mücadelesi veren ve 25 Mayıs'ta entübe edilen Fatma Karanfil, son olarak Aşk-ı Memnu dizisinde canlandırdığı "Şayeste" karakteriyle hafızalara kazınmıştı. Peki, Fatma Karanfil kimdir? Aşk-ı Memnu'nun Şayeste'si Fatma karanfil kaç yaşında, neden öldü?

FATMA KARANFİL KİMDİR?

3 Şubat 1952 tarihinde Eskişehir’de dünyaya gelen Fatma Karanfil, Language and Culture Center’de okuduktan sonra 1968 yılında Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak sinemaya adım attı. 1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenen ancak daha sonra ayrılan Karanfil, 1976-1980 yılları arasında Londra’ya tekstil eğitimi aldı. Göğüs kanseri teşhisi konulmasına rağmen hastalığı yenmeyi başardı. Yeşilçam’ın efsane yapımlarından 'Keloğlan'da 'Fatma' karakterini canlandıran Karanfil, 2008 yılında Kanal D ekranlarında yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki rolü ile adından söz ettirdi.

VEFAT HABERİNİ MENAJERİ DUYURDU

Fatma Karanfil'in vefat haberini menajeri Aslı İslamoğlu sosyal medya hesabından duyurdu:

"Değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'i kaybettik. Türk sinema ve tiyatrosunun saygın isimlerinden, çok değerli oyuncumuz Fatma Karanfil'in vefatını derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunmaktayız. Sanat hayatı boyunca pek çok başarılı projede yer alan ve birçok ödüle layık görülen Fatma Karanfil, yalnızca oyunculuğuyla değil, aynı zamanda zarafeti, çalışkanlığı ve insanlığı ile de örnek alınan bir isimdi. Bu acı kaybın derin üzüntüsünü yaşarken, Fatma Karanfil'e Allah'tan rahmet diliyor, başta ailesi olmak üzere tüm sevenlerine başsağlığı diliyoruz. Işığı hiç sönmeyecek, kalplerimizde ve sanat dünyasında daima parlayacaktır. Mekanın cennet olsun, değerli Fatma Karanfil. Tüm Sanat camiasına ve Kamuoyuna duyurulur."

FATMA KARANFİL FİLMLERİ VE DİZİLERİ

1968: Kara Battal'ın Acısı

1968: Kezban

1968: Ömrümün Tek Gecesi

1968: Sarmaşık Gülleri

1968: Yakılacak Kitap

1969: Allah Aşkı Yarattı

1969: Allah'ın Arslanı Hazreti Ali

1969: Çakırcalı Mehmet Efe

1969: Cesur Kabadayı

1969: Dağlar Kızı Reyhan

1969: Fosforlu Cevriyem

1969: Günah Bende mi?

1969: İki Günahsız Kız

1969: Mezarımı Taştan Oyun

1969: Namus Fedaisi

1969: Ömür Boyu

1969: Sokak Kedisi

1969: Sonbahar Rüzgarları

1969: Yaşamak Ne Güzel Şey

1970: Ayşecik Sana Tapıyorum

1970: Civan Ali

1970: Hoş Memo

1970: İki Aşk Arasında

1970: Kan Yağmuru

1970: Komando Memet

1970: Linç

1970: Müthiş Türk

1970: Öp Beni

1970: Paralı Askerler

1970: Sevgili Muhafızım

1970: Şıllık

1971: Adını Anmayacağım

1971: Cilalı İbo Yetimler Meleği

1971: Genç Kızlar Pansiyonu

1971: Görünce Kurşunlayın

1971: Kaçaklar

1971: Kanım Vatan İçin

1971: Keloğlan Aramızda

1971: Mavi Boncuk

1971: Süper Adam

1971: The Sensuous Doll

1971: Üvey Ana

1971: Yosmalar Tuzağı

1972: Kadın Yapar

1972: Kahpe / Bir Kız Böyle Düştü

1972: Zorbanın Aşkı

2002: Çocuklar Duymasın

2002: Evli ve Çocuksuz

2002: Kınalı Kar

2002: Kumsaldaki İzler

2002: Sırlar Dünyası / Sır Kapısı

2003: Yeşilçam Denizi

2004: Büyük Buluşma

2004: Çocuklar Ne Olacak

2005: Beşinci Boyut

2005: Üç Kadın

2006: Annemin Gelini

2006: Gülpare

2006: Kınalı Kuzular: Nişanlıya Verilen Söz

2007: Elveda Derken

2007: Evimin Erkeği

2007: Kınalı Kuzular: Reşit Paşa Vapuru

2007: Kınalı Kuzular: Son Nefes

2007: Kınalı Kuzular: Üç Kardeş

2007: Yusuf'un Annesi

2008: Aşk-ı Memnu

2008: Gökten Üç Elma Düştü

2012: Çanakkale 1915

2012: Huzur Sokağı

2013: Selam

2014: Çiçek

2015: Aşk Yeniden

2015: Değiştir Bakalım

2015: Hannas: Karanlıkta Saklanan

2016: Adını Sen Koy

2017: Bahtiyar Ölmez

2017: Çocuklar Duymasın

2018: Bizi Hatırla

2019: Kimse Bilmez