Aşk-ı Memnu dizisinin Şayeste'si Fatma Karanfil'den acı haber

Türk sinemasının usta isimlerinden Fatma Karanfil, kanser tedavisi gördüğü Florya’daki hastanede entübe edildi. 72 yaşındaki Karanfil, Aşk-ı Memnu dizisindeki Şayeste rolüyle hafızalarda yer etmişti. Ünlü oyuncunun, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Prof. Dr. Murat Dilmener Hastanesi’nde yoğun bakımda yaşam mücadelesi verdiği öğrenildi.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.05.2024 - 23:51
Aşk-ı Memnu dizisinin Şayeste'si Fatma Karanfil'den acı haber
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Karanfil’in kansere yakalanmasının ardından hastalığının teşhis edildiği dönemde çoklu metastasın başladığı belirtildi. 4. evre kanser teşhisi konulan Karanfil’in doktorları, oyuncunun uyanmasının zor olduğunu yakınlarına iletti.

Sanatçı, kariyerine 1968 yılında Ses Dergisi yarışmasında üçüncülük kazanarak adım atmış, 1975 yılında Ali Kocatepe ile evlenip daha sonra ayrılmıştı.

1976-1980 yılları arasında Londra’da tekstil eğitimi alan Karanfil, geçmişte göğüs kanserini yenerek 2001 yılında mesleğine geri dönmüştü. 2008 yılında Kanal D’de yayınlanan Aşk-ı Memnu dizisindeki performansıyla yeniden gündeme gelen Karanfil, Yeşilçam’ın efsane filmlerinden Keloğlan serisinde de Fatma karakterini canlandırmıştı. Son olarak atv’de yayınlanan “Kimse Bilmez” dizisinde rol almıştı. 

MENAJERİ ENDİŞELERİNİ BELİRTTİ

Birsen Altuntaş'ın haberine göre, Fatma Karanfil’in menajerliğini yapan Aslı İslamoğlu, oyuncunun sağlık durumu hakkında endişeli olduklarını belirtti. Sevenleri ve yakınları, Karanfil’in sağlığına kavuşması için umut ediyor.


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