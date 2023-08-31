Fava nedir? Fava nasıl yapılır? 10 dakikada fava tarifi

Yayınlanma: 31.08.2023 - 11:09

Güncelleme: 31.08.2023 - 11:09

Türk mutfağı, zengin ve çeşitli lezzetleriyle ünlüdür. Bu lezzetlerden biri de "fava" olarak bilinen ve genellikle meze olarak tüketilen bir yemektir. Fava, genellikle kuru baklagillerden yapılan, yoğun lezzetli ve besleyici bir yemektir. Peki diğer adı bakla ezmesi olan fava nedir? Nasıl yapılır? İşte 10 dakikada fava yapma tarifi

FAVA NEDİR?

Fava, genellikle kuru baklagil olan bakla veya beyaz börülce kullanılarak yapılan bir yemektir. İnce bir kıvamı olan fava, zeytinyağı ve baharatlarla zenginleştirilir. Üzerine genellikle zeytinyağı gezdirilerek servis edilir. Geleneksel olarak soğuk olarak tüketilir ve özellikle meze tabaklarında yer alır.

FAVA NASIL YAPILIR? 10 DAKİKADA FAVA NASIL YAPILIR?

Malzemeler:

1 su bardağı kuru bakla veya beyaz börülce

1 büyük soğan

2 diş sarımsak

1/4 su bardağı zeytinyağı

Tuz

Karabiber

Kimyon

Pul biber (isteğe bağlı)

Limon suyu

Kuru baklayı veya beyaz börülceyi yıkayıp bir gece önceden suya koyarak ıslatın. İyice şişmesi için bekletin.

Ertesi gün, baklaları süzün ve tencereye alın. Üzerini geçecek kadar su ekleyin ve yumuşayana kadar haşlayın. Haşlama suyunu süzmeyin, ilerleyen aşamalarda kullanacağız.

Soğanı ve sarımsakları ince ince doğrayın.

Bir tavada zeytinyağını ısıtın. Doğranmış soğanları ve sarımsakları ekleyip pembeleşene kadar kavurun.

Haşladığınız baklaları tavaya ekleyin. Tuz, karabiber, kimyon ve isteğe bağlı olarak pul biber ekleyin. Karışımı birkaç dakika kavurun.

Tencerede kalan bakla haşlama suyunu ve biraz limon suyunu ekleyin. Karışımı blender veya çırpıcı ile püre haline getirin. İsteğe bağlı olarak kıvamı ayarlayabilirsiniz. Eğer fazla koyu ise su ekleyebilirsiniz.

Fava karışımını tencereye alın ve kısık ateşte karışımı ısıtın. Karışım kaynamamalı, sadece ısınmalıdır.

Servis tabağına alın, üzerine zeytinyağı gezdirin ve dilerseniz taze maydanoz veya roka yaprakları ile süsleyin.