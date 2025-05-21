Fayans aralarındaki kir tarihe karışıyor: Derz temizliğinde en etkili yöntem

Derz, fayans ve seramikler arasındaki boşlukları dolduran harçtır. Gözenekli yapısından dolayı nemi ve kiri çabuk çeker. Özellikle banyo ve mutfak gibi suya ve buhara maruz kalan alanlarda zamanla kararma, küf ve lekeler oluşabilir.

MALZEMELER

1 çay bardağı karbonat

Yarım çay bardağı beyaz sirke

1 yemek kaşığı limon suyu (isteğe bağlı)

1 tatlı kaşığı Arap sabunu veya bulaşık deterjanı

Eski bir diş fırçası veya temizlik fırçası

Sprey şişe (isteğe bağlı)

Temiz bez

ADIM ADIM DERZ TEMİZLEME YÖNTEMİ

1. Temizleme macununu hazırlayın

Bir kaba karbonat, sirke ve Arap sabununu koyun. Hafif köpüren bir karışım elde edeceksiniz. Limon suyu eklemek isterseniz ekstra ferahlık ve leke çıkarma etkisi sağlar.

2. Karışımı uygulayın

Hazırladığınız karışımı doğrudan derz aralarına sürün. Sprey şişe kullanıyorsanız derzlere püskürtebilirsiniz. 10-15 dakika bekletin ki karışım derinlemesine işlesin.

3. Fırçalayın

Eski bir diş fırçası ya da temizlik fırçasıyla derz aralarını dairesel hareketlerle ovun. Kirlerin yüzeye çıktığını göreceksiniz.

4. Silin ve durulayın

Nemli bir bezle yüzeyi silin. Gerekirse duru su ile bir kez daha üzerinden geçin. Derzler gözle görülür şekilde temizlenmiş olacak.