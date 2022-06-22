Fazıl Say: 'Bu ülke için derinden üzülüyorum'
Sosyal medyayı sık kullanan isimlerden olan ünlü piyanist Fazıl Say, Türkiye'nin içinde bulunduğu güncel duruma tepki gösterdi. AKP ve MHP ortaklığıyla hazırlanan 'sansür yasasına' da değinen Say, "Bu ülke için derinden üzülüyorum" ifadelerini kullandı.
Baskı ve yasaklarını günden güne artıran AKP ve ortağı MHP'nin hazırladığı Adalet Komisyonu’nda kabul edilen 'sansür yasasına' tepki gösteren Piyanist Fazıl Say, kişisel sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu.
Say, "Hayat pahalılığı, enflasyon, ürkütücü boyuta varan kadına şiddete çözümler yetiştirmek yerine şimdi de en ilkel çözüm; sansür!" dedi.
"EN İLKEL ÇÖZÜM; SANSÜR!"
Say, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Haberleri okudukça bu ülke için derinden üzülüyorum. Artan fakirleşme, hayat pahalılığı, enflasyon, ürkütücü boyuta varan kadına şiddete çözümler yetiştirmek yerine şimdi de en ilkel çözüm; sansür! Bu yüzyılda en nefret ettiğimiz şey sansür! Derinden üzülüyorum bu toplum için" ifadelerini kullandı.
Ünlü piyanistin paylaşımı şu şekilde:
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