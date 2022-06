Fazıl Say bu akşam 50. İstanbul Müzik Festivali kapsamında AKM'de

07 Haziran 2022 Salı, 15:02

İstanbul Müzik Festivali, tam 50 yıldır festivale yalnızca adını değil, aynı zamanda hızını, şaşırtıcılığını, heyecanını veren İstanbul'a adanan eserleri müzikseverlerle buluşturuyor. Bu yıl 50. yılını coşkulu bir biçimde kutlayan İstanbul Müzik Festivali, dün açılış töreni ile başladı. İKSV tarafından, Borusan Holding sponsorluğunda, TC Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla düzenlenen 50. İstanbul Müzik Festivali’nin açılış töreni ve konseri, dün akşam Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yıllar sonra bir açılış törenine, festivalle özdeşleşen mekânlardan biri olan Atatürk Kültür Merkezi, yeni haliyle ev sahipliği yaptı. Fazıl Say ise İstanbul Müzik Festivali'nin İstanbul teması altında gerçekleşecek olan konser serilerine buu akşam "İstanbul" ile katılıyor.

Olağanüstü yeteneğini nefes kesici üretkenliği ile buluşturan nadir sanatçılardan biri olan Fazıl Say hem dünyaca ünlü bir piyanist hem de eserleri heyecanla beklenen bir besteci... Günümüzün en büyük şefleri ve topluluklarıyla, Berlin Konzerthaus, Viyana Konzerthaus, Hamburg Elbfilarmoni ve Théâtre des Champs-Elysées dahil dünyanın gözbebeği konser salonlarında çalan Say, doğrudan, açık ve heyecan veren yorumlarıyla müzikseverlerin kalbine hitap ediyor. İcracılığında olduğu gibi eserlerinde de her daim canlı olanı merkeze alıp, o canlılığı yeniden yaratarak dinleyicisine mükemmel bir biçimde aktaran besteci, teatral, karizmatik, çok ince ve ustaca işlenmiş ayrıntılara sahip eserlerine bir yenisini daha ekliyor bu konserde; Bülent Evcil’in solistliğinde flüt ve piyano için eserinde, yarattığı festivallerle İstanbul’a büyük bir emek vermiş olan İKSV’nin kurucusu Dr. Nejat F. Eczacıbaşı’nı da bir bölümle anıyor. Çağımızın en üretken bestecileri arasında yer alan Say’ın bu eserinin yanı sıra dinleyeni coşkusu ve şiirselliğiyle büyüleyen İstanbul Senfonisi’ni Can Okan yönetimindeki Bilkent Senfoni Orkestrası’nın eşlik edeceği, eserin dünya prömiyerinde ve ECHO Ödüllü kaydında da solist görevi üstlenen Burcu Karadağ, Aykut Köselerli ve Hakan Güngör’den dinleyeceğiz.

Stockholm Royal College of Music’de orkestra şefliği yüksek lisans öğreniminin ardından İsveç’te birçok senfoni orkestrası ile opera, senfonik ve çağdaş müzik dağarcığından eserleri yöneten Okan, yurtiçi ve yurtdışında hem piyano hem de şeflik kariyerine başarıyla devam ediyor.

Say’ın “Hezarfen” başlıklı Ney Konçertosu’nun Almanya’nın Mannheim kentindeki dünya prömiyerinde solistlik görevini üstlenen Burcu Karadağ, Türk musikisinin seçkin eserlerinden oluşan ve bir kadın ney icracısı tarafından yayımlanmış ilk albüm olma özelliği taşıyan Neyzen ile tanınıyor; yurtiçinde ve yurtdışında imza attığı konserler övgüyle karşılanıyor. Aykut Köselerli ise Say’ın pek çok eserini seslendirmiş ve aynı zamanda kayıtlarında da yer almış, başarılı bir perküsyon sanatçısı; ayrıca L’Orchestre National d'?le de France, Züricher Kammerorchester, Hr-Sinfonieorchester, Stuttgarter Philharmoniker, Luzerner Sinfonieorchester gibi pek çok toplulukla çalıştı. Kanun icrasında kendine özgü bir teknik ve anlayışı yaratan Hakan Güngör ise kariyerine adım attığı günden bugüne, dünyaca ünlü müzisyenlerin konser ve albüm çalışmalarında kanun sanatçısı olarak görev aldı.