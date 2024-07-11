Fazıl Say, Özgür Özel'in şarkı listesini eleştirdi: 'Oy potansiyeli malum'
Piyanist Fazıl Say, en sevdiği şarkıları paylaşan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in şarkı listesini eleştirdi. Say; "Biraz arabesk, pop, popüler kültür... Eee haklı adam. Oy potansiyeli malum, 'her kesime bir şarkı' listesi oluşmuş" yorumunda bulundu.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube kanalında "Benden YouTuber olur" diyerek en sevdiği şarkıların listesini paylaşmıştı.
Özgür Özel'in en çok dinlediği 15 şarkı şöyle:
Ahmet Kaya - Hep Sonradan
Ayta Sözeri - Büklüm Büklüm
Cem Karaca - O Leyli
Manuş Baba - İki Gözümün Çiçeği
Mümin Sarıkaya - Ben Yoruldum Hayat
Zülfü Livaneli - Yiğidim Aslanım
Kızılırmak - Gidenlerin Ardından
Cem Adrian - Sen Gel Diyorsun
Sezen Aksu - Begonvil
Funda Arar - Senden Öğrendim
Ahmet Kaya - Yorgun Demokrat
MFÖ - Sarı Laleler
Düş Sokağı Sakinleri - Sevdan Bir Ateş
Şebnem Ferah - Sil Baştan
Berlin Filarmoni Orkestrası
"ECZACILAR KÜLTÜRLÜDÜR, BÖYLE LAF OLMAZ"
Piyanist Fazıl Say, Özgür Özel'in şarkı listesini eleştirdi. Fazıl Say; "Biraz arabesk, pop, popüler kültür... Eee, adam haklı. Oy potansiyeli malum, 'her kesime bir şarkı' listesi oluşmuş" yorumunda bulundu.
Fazıl Say sözlerine şöyle devam etti:
"Özgür Özel'in en sevdiği 15 şarkıyı paylaştığı listeyi gördüm. Bir anlık 'bilinçsel düşüş' yaşadım. Biraz arabesk, pop, popüler kültür... Eee, adam haklı. Oy potansiyeli malum, 'her kesime bir şarkı' listesi oluşmuş.
Amma velakin 15'inci sıradaki şarkı dikkatimi çekti. Berlin Filarmoni Orkestrası! Ya kardeşim, Berlin Filarmoni bir orkestranın adıdır. Bir şarkı ya da eserin değil. Neyi dinliyorsun? Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan Beethoven 7. Senfoni mi? Hangi şef? Nedir? Ne bu? Açıkla.
Fazıl Say, sözlerini Özgür Özel'in Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olduğunu hatırlatarak tamamladı; "Annem eczacı. Tüm eczacılar bunu bilir, tüm eczacı çocukları da eczacı kalfasıdır ayrıca, bilir. Eczacılar kültürlüdür, böyle laf olmaz. Bir de 'Yiğidim aslanım' şarkısı, Özgür Bey'in listesinde müzik (yani besteci) THEODORAKİS olarak düzeltilmiş, son yıllarda, ben de bilmiyordum, biraz şaşırdım açıkçası bu gelişmeye, hatta bayağı şaşırdım. Yayınevleri, telif kurumları böyle bildirmiş. O isimli şarkının yanına o ilave lâzımmış, @herkesicinCHP'yi biz de bu konuda uyaralım.
Arabesk listeye gelince de gönlün ne diyorsa oradan çalsın kardeş. Nasıl istersen… Ama bil ki bu Atatürk'ün yolu değil!!!"
CHP genel başkanı @eczozgurozel in en sevdiği 15 şarkıyı paylaştığı listeyi gördüm. Bir anlık “bilinçsel düşüş” yaşadım.— Fazıl Say (@fazilsaymusic) July 10, 2024
Biraz arabesk, pop, popüler kültür, e haklı adam, oy potansiyeli malum; “her kesime bir şarkı” listesi oluşmuş.
Amma velakin;
15. Sıradaki şarkı dikkatimi…
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