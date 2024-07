Fazıl Say, Özgür Özel'in şarkı listesini eleştirdi: 'Oy potansiyeli malum'

Yayınlanma: 11.07.2024 - 12:27

Güncelleme: 11.07.2024 - 12:28

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, geçtiğimiz günlerde katıldığı bir YouTube kanalında "Benden YouTuber olur" diyerek en sevdiği şarkıların listesini paylaşmıştı.

Özgür Özel'in en çok dinlediği 15 şarkı şöyle:

Ahmet Kaya - Hep Sonradan

Ayta Sözeri - Büklüm Büklüm

Cem Karaca - O Leyli

Manuş Baba - İki Gözümün Çiçeği

Mümin Sarıkaya - Ben Yoruldum Hayat

Zülfü Livaneli - Yiğidim Aslanım

Kızılırmak - Gidenlerin Ardından

Cem Adrian - Sen Gel Diyorsun

Sezen Aksu - Begonvil

Funda Arar - Senden Öğrendim

Ahmet Kaya - Yorgun Demokrat

MFÖ - Sarı Laleler

Düş Sokağı Sakinleri - Sevdan Bir Ateş

Şebnem Ferah - Sil Baştan

Berlin Filarmoni Orkestrası

"ECZACILAR KÜLTÜRLÜDÜR, BÖYLE LAF OLMAZ"

Piyanist Fazıl Say, Özgür Özel'in şarkı listesini eleştirdi. Fazıl Say; "Biraz arabesk, pop, popüler kültür... Eee, adam haklı. Oy potansiyeli malum, 'her kesime bir şarkı' listesi oluşmuş" yorumunda bulundu.

Fazıl Say sözlerine şöyle devam etti:

"Özgür Özel'in en sevdiği 15 şarkıyı paylaştığı listeyi gördüm. Bir anlık 'bilinçsel düşüş' yaşadım. Biraz arabesk, pop, popüler kültür... Eee, adam haklı. Oy potansiyeli malum, 'her kesime bir şarkı' listesi oluşmuş.

Amma velakin 15'inci sıradaki şarkı dikkatimi çekti. Berlin Filarmoni Orkestrası! Ya kardeşim, Berlin Filarmoni bir orkestranın adıdır. Bir şarkı ya da eserin değil. Neyi dinliyorsun? Berlin Filarmoni Orkestrası'ndan Beethoven 7. Senfoni mi? Hangi şef? Nedir? Ne bu? Açıkla.

Fazıl Say, sözlerini Özgür Özel'in Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden mezun olduğunu hatırlatarak tamamladı; "Annem eczacı. Tüm eczacılar bunu bilir, tüm eczacı çocukları da eczacı kalfasıdır ayrıca, bilir. Eczacılar kültürlüdür, böyle laf olmaz. Bir de 'Yiğidim aslanım' şarkısı, Özgür Bey'in listesinde müzik (yani besteci) THEODORAKİS olarak düzeltilmiş, son yıllarda, ben de bilmiyordum, biraz şaşırdım açıkçası bu gelişmeye, hatta bayağı şaşırdım. Yayınevleri, telif kurumları böyle bildirmiş. O isimli şarkının yanına o ilave lâzımmış, @herkesicinCHP'yi biz de bu konuda uyaralım.

Arabesk listeye gelince de gönlün ne diyorsa oradan çalsın kardeş. Nasıl istersen… Ama bil ki bu Atatürk'ün yolu değil!!!"