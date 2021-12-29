Fazıl Say'dan İmamoğlu'na destek paylaşımı: 'İstanbul’u kazanmıştır, Türkiye’yi de kazanacaktır'
İçişleri Bakanlığı'nın terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin işe alındığı iddiası nedeniyle İBB hakkında başlattığı 'özel teftişe' tepkiler sürüyor. Son olarak sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan ünlü piyanist Fazıl Say, İBB Başkanı İmamoğlu'na destek verdi. Say, "İstanbul’u kazanmıştır, Türkiye’yi de kazanacaktır. Arkasındayız. Yanındayız" ifadelerini kullandı.
AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin İstanbul'da düzenlenen danışma meclisi toplantısında İBB'nin terör örgütleriyle iltisaklı kişilerin de bulunduğu 45 bin kişiyi işe aldığını iddia etmişti.
İçişleri Bakanlığı da son olarak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde işbaşı yaptırılan bazı çalışanların, terör örgütleriyle iltisaklı olduğu iddiasıyla özel teftiş başlatıldığını açıklamıştı.
Bakanlık, açıklamasında "İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı şirketlerde işbaşı yaptırılan personelden: 455 PKK/KCK, 80 DHKP-C, 20 MLKP, 2 MKP, ayrıca bazılarının FETÖ ve diger terör örgütleriyle iltisaklı olduğu yönünde tespitler üzerine, Bakanlığımızca özel teftiş başlatılmıştır" ifadelerini kullanmıştı.
Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya soruşturma açılması gerektiğini belirterek, "Terörist var’ deyip tutuklamıyorsa yapılacak şey işlem başlatmaktır. Ben bir vatandaş olarak sayın Cumhurbaşkanı’nı göreve davet ediyorum" diye konuşmuştu.
SAY: 'İMAMOĞLU HALKIN ÇOCUĞUDUR'
Söz konusu 'teftiş' sosyal medyanın da gündemine otururken; yaşananlara tepki gösteren isimlerden biri de ünlü piyanist Fazıl Say oldu. Say, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İBB Başkanı İmamoğlu'nun yanında olduğunu belirtti.
Ünlü sanatçı, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ekrem İmamoğlu’nu destekliyoruz. Halkın çocuğudur… Çok zor şartlarda alnının akıyla İstanbul’u kazanmıştır. Yine zor şartlar olsa da; Türkiye’yi de kazanacaktır. Arkasındayız. Yanındayız. Güneşli günler göreceğiz."
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