Fazıl Say'dan trollere 'İmamoğlu' yanıtı: 'Fotoğrafı çeken de Devlet Bahçeli'

25 Ocak 2022 Salı, 16:26

Son yılların en şiddetli kar yağışı, Türkiye'yi olduğu kadar İstanbul'u da etkisi altına aldı. İstanbul'da dün öğle saatlerinden itibaren etkisini artıran kar yağışı kenti olumsuz etkiledi.

Bazı bölgelerde 85 cm'ye ulaşan kar nedeniyle özellikle Büyükçekmece, Beylikdüzü ve Mahmutbey TEM otoyolu mevkinde çok sayıda araç yolda kaldı.

Ekiplerin tüm gece çalışması sonucu sabah saatlerinde kapalı yolların önemli bir bölümü açıldı.

TROLLERİN İMAMOĞLU İDDİASI ASILSIZ ÇIKTI

Pek çok ilden, art arda mahsur kalan yurttaşların haberleri gelirken; sosyal medya ise trollerin hedefi İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu oldu.

İmamoğlu AKOM'dan canlı yayın yaptığı sırada, iktidar medyası tarafından dün akşam saatlerinde "İstanbullu karla boğuşurken İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu balıkçıda yakalandı" başlıklı haberler, eski fotoğraflar eşliğinde paylaşıldı.

Troller tarafından paylaşılan eski fotoğraflara, CHP'li isimlerden ve muhalefet kanadından da tepki geldi.

FAZIL SAY'DAN ESPRİLİ 'İMAMOĞLU' YANITI

Asılsız iddiaya sosyal medyada tepkiler sürerken; söz konusu olaya ilişkin ünlü piyanist Fazıl Say'dan da esprili bir yanıt geldi.



Twitter'dan yaptığı paylaşımla, trollerin iddialarına göndermede bulunan Say, İmamoğlu çifti ile daha önceden çekilmiş bir fotoğrafını paylaşarak, şu notu düştü:

"Belediye Başkanımız Ekrem İmamoğlu’nun dün gece bir restoranda görüldüğü yanlış haberdir. İşin gerçeği şudur; bu 4 kişi dün bütün gece diskoda çılgınlar gibi dans etmiş ve içmiş eğlenmiştir. Fotoğrafı çeken kişi de Devlet Bahçeli'dir! Salvador Dali’nin de selamları var!"