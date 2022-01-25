AKP İstanbul İl Başkanı, İmamoğlu'nu hedef aldı: Çöküşlük öyküsüne şahitlik ediyoruz
AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, yoğun kar yağışının yaşandığı İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ni ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef alarak, "İBB yönetiminin çöküş öyküsüne şahitlik ediyoruz. Hepimiz biliyoruz ki, bu aziz şehre kar ilk defa yağmıyor. Ama ilk defa bu kadar aciz, bu kadar çaresiz kaldı" dedi.
AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, kar felaketinin yaşandığı İstanbul'da, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu hedef aldı.
Kabaktepe, sosyal medya hesabından yayınladığı video mesajda, dün etkisini artıran kar yağışının ardından İstanbulluların mağdur olduğunu, İBB tarafından gerekli ve yeterli tedbirlerin alınmadığını söyledi.
"İSTANBUL SAHİPSİZ DEĞİLDİR"
Kabaktepe, meteorolojinin günler öncesinden saat vererek, ısrarlı uyarılarına rağmen bu mağduriyetin yaşandığını dile getirerek, şunları kaydetti:
"İBB yönetimi tarafından, gerekli ve yeterli tedbirlerin alınmaması neticesinde kadın, erkek, çocuk, yaşlı yüz binlerce vatandaşımız yollarda perişan kaldı. Bütün bu sorumsuzluk ve vurdumduymazlık yetmezmiş gibi sırf yaşananlara itiraz ettiler, seslerini çıkardılar diye İstanbullular trol ilan edildi. Yaşananlar CHP'li İBB yönetiminin şehre hizmet diye bir derdinin olmadığını, aksine başka hesaplar peşinde koştuğunu bir kez daha göstermiştir. Sayın İBB yöneticilerine, İBB Başkanına buradan soruyorum, tuzlamanız gereken yolları tuzlamaktan sizleri alıkoyan nedir? Yolda kalan vatandaşlarımıza bir tas çorba, bir bardak su vermekten sizi alıkoyan nedir? Küremeniz gereken karları, küremekten sizi alıkoyan nedir? Beceriksizliğiniz ve yönetim zaafınız nedeniyle trafikte kalan yüz binlerce vatandaşımıza hakaret etme haddini ve hakkını kimden alıyorsunuz. Biliniz ki, İstanbul sahipsiz değildir. İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak bu yaptığınız aymazlığı asla unutmaz"
Gerekli ve yeterli tedbiri almayarak kadın-erkek, çocuk-yaşlı, yüzbinlerce vatandaşımızı mağdur eden CHP'li İBB yönetimi!— Osman Nuri Kabaktepe (@osmannnurika) January 25, 2022
Bilin ki; İstanbul sahipsiz değildir!
İstanbullular bu ayazın üstesinden gelir ancak, bu yaptığınız aymazlığı asla unutmaz. pic.twitter.com/fmzSv0VacX
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