Fedon Kalyoncu paylaştı: 'Ve Fedon denize düştü'

27 Nisan 2022 Çarşamba, 20:03

Yaşamını Bodrum'un Torba Mahallesi’nde sürdüren, yaz aylarında uzun bir süre güneşlenerek bronz tene sahip olan taverna müziğinin efsane isimlerinden Fedon Kalyoncu, klasik haline gelen sezon açılışını yaptı.

"VE FEDON DENİZE DÜŞTÜ"

Her yıl takipçileriyle paylaştığı denizle ilk buluşması büyük ilgi gören 75 yaşındaki sanatçı, bu yaz da geleneği bozmadı. Fedon, kısa sürede gündem olan Instagram gönderisine, "Ve Fedon denize düştü. Uzun zamandır denize düşüp yaz sezonunu açmamı beklediğiniz, ufak tefek sorunlarımdan dolayı ancak bugün olabildi. Herkese sağlıklı, huzurlu, mutlu bir yaz diliyorum" notunu düştü.