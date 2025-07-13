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Feke'de hasat geleneksel yöntemler ile başladı: Sarp yamaçlarda yetişiyor...

Feke'de hasat geleneksel yöntemler ile başladı: Sarp yamaçlarda yetişiyor...

13.07.2025 15:01:00
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İHA
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Feke'de hasat geleneksel yöntemler ile başladı: Sarp yamaçlarda yetişiyor...

Adana'nın Feke ilçesinde yüzyıllardır değişmeyen gelenek ellik ve orakla hasat başladı. Sarp yamaçlara ekilen ata tohumu buğday, hâlâ ilk tarım aletlerinden ellik ve orakla, imece usulü hasat ediliyor.

Feke ilçesine bağlı Gaffaruşağı, Gedikli ve Ormancık Mahallelerinde köylüler, binlerce yıldır değişmeyen yöntemlerle buğday hasadı yapıyor. Feke ilçesine bağlı 800 rakımlı Gaffaruşağı Mahallesi'nde, köylüler sarp arazilere ektikleri ata tohumu çavdar ve buğdayın hasadına başladı. Teknolojinin giremediği arazilerde vatandaşlar, asırlardır Anadolu'da kullanılan en eski tarım aletlerinden ellik ve orakla ürünlerini hasat ediyor.

Köyde her yıl imece usulüyle hasat yapıldığını kaydeden Kenan Ersin, "Ata usulüyle, komşularla birlikte imece usülü hasat gerçekleştiriyoruz. Sabah saat 08.00'de başlayıp, akşam ezanında bırakıyoruz. Bu buğday çeşidini satmıyoruz. Öğütüp un yapıyor, ekmek pişiriyoruz. Hasat sonrası yığınlar oluşturuluyor, ardından desteler halinde patosa giriyor" dedi.

 

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