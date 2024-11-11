Gelinim Mutfakta Dilara kimdir, kaç yaşında nereli? Gelinim Mutfakta Dilara ve kayınvalidesi Aysel kimdir?
Gelinim Mutfakta , yeni yarışmacıları Dilara ve kayınvalidesi Aysel'i 11 Kasım Pazartesi günü ekranlarda yerini almaya başladı. Beyzanur ve kayınvalidesinin yerine katılan Dilara ve Aysel dikkatleri üzerine çekti. Peki, Gelinim Mutfakta Dilara kimdir, kaç yaşında nereli? Gelinim Mutfakta Dilara ve kayınvalidesi Aysel kimdir?
Gelinim Mutfakta, yeni yarışmacıları Dilara ve kayınvalidesi Aysel'i 11 Kasım Pazartesi günü ekranlarda yerini almaya başladı. Peki, Gelinim Mutfakta Dilara kimdir, kaç yaşında nereli? Gelinim Mutfakta Dilara ve kayınvalidesi Aysel kimdir?
GELİNİM MUTFAKTA DİLARA KİMDİR?
Dilara, 11 Kasım'da Gelinim Mutfakta program yarışmasına katılan yeni gelinlerden biri. Mutfaktaki yeteneğine güvenen ve rakiplerine karşı oldukça iddialı olduğunu söyleyen Dilara, hafta sonunda 10 altın bilezik için mücadele edebileceklerini söylüyor. Başarılı olmayı hedefleyen Dilara, güçlü bir rakip olarak dikkat çekiyor ve program boyunca elinden gelenin en iyisini yapmayı planlıyor.
GELİNİM MUTFAKTA KAYINVALİDE AYSEL KİMDİR?
Aysel, yarışmaya gelini Dilara'yı desteklemek için katılan yetişkinlerin bir kayınvalidesi. Gelinim Mutfakta programlanan önemli bir parça olan kayınvalideler, gelinlerine puan vererek onların altın bilezik kazanma oranını gösteriyor.
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