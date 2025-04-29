Fenomen Mükremin Gezgin'in cezası belli oldu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında fenomen Mükremin Gezgin gözaltına alındı. Gezgin, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video nedeniyle 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Fenomen Mükremin Gezgin'in cezası belli oldu
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DHA
Yayınlanma: 29.04.2025 - 15:31

Fenomen Mükremin Gezgin, erkek çocuklarına "Ben kadınım değil mi?" diye sorduğu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların yer aldığı video paylaşımı sonrası Gezgin hakkında 'Hayasızca hareketler' ve 'Müstehcenlik' suçlarından suç duyurusunda bulundu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Mükremin Gezgin, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.

Gezgin hakkında çıkarıldığı mahkemece 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi cezası verildi.

 


Etiketler: #Mükremin Gezgin #ev hapsi #ceza

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