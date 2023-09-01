Fenomen Taha Duymaz’ın annesinden hüzünlendiren doğum günü paylaşımı: 'Seni çok özlüyorum yavrum'

Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybeden sosyal medya fenomeni Taha Duymaz’ın annesi Meryem Duymaz’ın oğlu için yaptığı paylaşım duygulandırdı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 01.09.2023 - 10:11
Fenomen Taha Duymaz’ın annesinden hüzünlendiren doğum günü paylaşımı: 'Seni çok özlüyorum yavrum'
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Yayımladığı yemek videolarıyla fenomen olan Hataylı Taha Duymaz, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybetmişti. 

Depremde 3 çocuğunu kaybeden anne Meryem Duymaz’ın acısı ise depremin üzerinden aylar geçse de dinmiyor. 

"CENNET KOKULUM..."

Anne Duymaz, oğlu Taha’nın 20. doğum gününde sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla duygulandırdı. 

Anne Duymaz paylaşımında, “Cennet kokulum, ben daha size doyamadım. Annen sana doyamadı. Seni çok özlüyorum yavrum. Seni Rabbim bana hediye etti. Doğum günün kutlu olsun annem. İçimde sönmeyen bir ateş bırakıp gittiniz. Doğum günün kutlu olsun Taham” ifadelerini kullandı.


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