Fenomen Zehra Sarıcan estetik doktorunu şikâyet etti: 'Herkese mermi, sana papatya' notu gönderildi!

İstanbul’da yaşayan sosyal medya fenomeni Zehra Sarıcan, estetik ameliyat sonrası yaşadığı süreç nedeniyle şikâyetçi olduğu doktorun kendisini tehdit ettiğini iddia etti. Olayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

İddiaya göre Sarıcan, geçirdiği estetik operasyonun ardından sağlık sorunları yaşadı ve birden fazla ameliyat geçirmek zorunda kaldı. Bu süreç sonrası doktor G.T. hakkında şikâyetçi oldu.

Sabah'ın haberine göre şikâyetin ardından Sakarya’da annesiyle yaşadığı evin kapısını çalan iki kişi, ellerindeki çiçeğin “estetik davası” nedeniyle gönderildiğini söyledi. Sarıcan’ın iddiasına göre şahıslar, doktorun kendilerini gönderdiğini ve “dövün” talimatı verildiğini ifade etti.

"HERKESE MERMİ SANA PAPATYA" YAZILI NOT BULDU

Eve giren şüphelilerin, Sarıcan’ın cep telefonuyla kayıt almaya başlaması üzerine kaçtığı öne sürüldü. Olayın ardından evde “Herkese mermi, sana papatya” yazılı bir not bulunduğu belirtildi.

Yaşananların ardından emniyete başvuran Sarıcan, şüpheliler hakkında şikâyetçi oldu. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, şüphelilerin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.