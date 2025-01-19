Oğlunu kaybetmişti... Safiye Soyman'dan Ferdi Tayfur açıklaması
Arabesk müziğin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025’te hayatını kaybetti. Safiye Soyman, usta sanatçıyla ilgili duygusal açıklamalarda bulunarak, "Oğlum Harun’a şarkısını hediye etti, vefatında da beni iki kez aradı" dedi.
Arabesk müziğin efsane isimlerinden Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde hayatını kaybetti.
“Çeşme”, “Hatıran Yeter”, “Emmioğlu”, “Bana Sor”, “Ben de Özledim” gibi unutulmaz şarkılarıyla milyonların kalbinde taht kuran usta sanatçının vefatı büyük bir üzüntü yarattı.
Ferdi Tayfur’un kaybının ardından, yakın dostu Safiye Soyman duygusal bir açıklamada bulundu.
"ŞARKISINI HARUN’A HEDİYE ETTİ"
Kıbrıs'ta bir programda konuşan Safiye Soyman, Ferdi Tayfur’un cömertliğini anlatarak şunları söyledi:
“Geçen Yıl Bu Zamanlar şarkısını kendisinden aldım ve oğlum Harun’a hediye etti. Onun için ‘Ne demek? Hemen’ diyerek şarkıyı verdi sağ olsun. Bir gram, Ahmet Selçuk İlkan olsun, o olsun, beş kuruş almadan hediye etti. Her zaman da ‘Okuyabilirsin’ demiştir.”
“OĞLUMUN VEFATINDA BENİ İKİ KEZ ARADI”
Soyman, Ferdi Tayfur’un vefatından bir hafta önce kendisini arayarak geçmiş olsun dileklerini ilettiğini belirtti.
Ayrıca oğlu Harun Akaröz’ün ölümünde Tayfur’un kendisini arayarak iki kez baş sağlığı dilediğini söyledi ve şu ifadeleri kullandı:
“Çocuğumun vefatında beni özellikle aradı, baş sağlığı diledi. Onu hiçbir zaman unutamayacağım.”
Öte yandan Safiye Soyman’ın uzun yıllardır MS hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, 27 Temmuz 2024 tarihinde hayatını kaybetmişti.
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