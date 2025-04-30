Ferdi Tayfur’un miras davasında itirazlar sürüyor

Usta sanatçı Ferdi Tayfur'un miras davasının ikinci duruşması Marmaris'te görüldü. İlk duruşmada ortaya çıkan vasiyetname detaylarına itiraz olup olmadığı sorulurken, üç davadan biri sonuçlandı ve bir sonraki duruşma tarihi belirlendi.

Ferdi Tayfur’un miras davasında itirazlar sürüyor
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AA
Yayınlanma: 30.04.2025 - 09:14

Hayatını kaybeden usta sanatçı Ferdi Tayfur'un vasiyetnamesinin açılması davasının ikinci duruşması Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirildi.

Marmaris 1. Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki davanın ikinci duruşmasına mirasçılardan bazıları ile avukatları katıldı. Duruşmada Türk Silahlı Kuvvetleri, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV'in avukatları da yer aldı.

Mahkeme başkanı, dosya ile ilgili mirasçılara ve avukatlarına itirazı olup olmadığını ve dosya hakkında taleplerini sordu.

Mirasçılar ve avukatlar ilk duruşmadaki beyanlarının devam ettiğini bildirdi.

Arka arkaya görülen üç dava dosyasından biri karara bağlanırken diğer dosyanın duruşması 28 Mayıs'a ertelendi.

İLK DURUŞMADAKİ SÜREÇ

5 Şubat'ta vasiyetin açılması davasının ilk duruşmasında usta sanatçının İstanbul Fatih ilçesi ve Muğla Marmaris ilçesindeki taşınmazını Darüşşafaka Cemiyetine, Bolu Mudurnu ilçesindeki 4 taşınmazını Türk Silahlı Kuvvetlerine, Yalova'daki 8 villayı da LÖSEV'e bıraktığı belirtilmişti.

Tayfur'un vasiyetinde, Ferdi Taha Tayfur, Ulaş Dınız, Derin Dınız, Zeynep Doğrul, Can Doğrul, Nefes Lila Gözalıcı, Şirin Gözalıcı, Ferdi Tayfur Turanbayburt, Buse Turanbayburt ve Emirhan Turanbayburt'a diğer taşınmazlarını, beste, müzik ve telifli eserlerinin haklarını da Nilüfer Turanbayburt'a bıraktığı açıklanmıştı.


Etiketler: #Ferdi Tayfur

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