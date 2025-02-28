Kızı Tuğçe Tayfur mahkemeye başvurmuştu: Ferdi Tayfur'un mirasına tedbir kararı!

Yayınlanma: 28.02.2025 - 09:46

Güncelleme: 28.02.2025 - 09:46

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetti. Sevenlerini yasa boğan Tayfur, 4 Ocak’ta son yolculuğuna uğurlandı.

Vefatının ardından, Ferdi Tayfur’un vasiyeti ortaya çıktı. Sanatçının yeğeni ve aynı zamanda basın danışmanı olan Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabı üzerinden Tayfur’un vasiyetini paylaştı.

MAL VARLIĞINI BAĞIŞLADI

Gözalıcı’nın açıklamasına göre Ferdi Tayfur, halkın sevgisiyle kazandığı mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Darüşşafaka Vakfı’na ve LÖSEV’e bağışladı. Ailesi, bu karardan dolayı büyük gurur duyduklarını belirtti.

TUĞÇE TAYFUR’DAN SERT TEPKİ

Ancak vasiyette adı geçmeyen Ferdi Tayfur’un kızı Tuğçe Tayfur, sosyal medya üzerinden sert bir açıklama yaparak duruma tepki gösterdi. Ağabeyi Timur Turanbayburt ile bir fotoğraf paylaşan Tayfur, "Bu işin peşini bırakmayacağım! Babamın adını ağzına alma sen yeğen! Babamın hesabından uzak dur!" ifadelerini kullandı.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından, Tuğçe Tayfur ve Timur Turanbayburt, Ferdi Tayfur’un tüm mal varlığına tedbir konulması ve kayyum atanması talebiyle mahkemeye başvurdu.

MAHKEMEDEN TEDBİR KARARI

Tuğçe Tayfur, mahkeme süreciyle ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Açıklamada, mahkeme kararıyla Ferdi Tayfur’un tüm fikri ve sinai haklarına tedbir konulduğu, dolayısıyla kimsenin şarkılarını satamayacağı ve ticari gelir elde edemeyeceği belirtildi.

Tayfur, “Bu daha başlangıç. Adalet er ya da geç tecelli eder. Allah var, gam yok” diyerek sürecin devam edeceğini ifade etti.