Evini Ferdi Tayfur müzesine çevirdi: 40 yıllık tutkusu koleksiyona dönüştü

Yayınlanma: 21.02.2025 - 15:52

Güncelleme: 21.02.2025 - 15:52

Kütahya'da taksi şoförlüğü yapan 47 yaşındaki Murat Özdemir, çocukluk yıllarından beri büyük bir tutkuyla bağlı olduğu Ferdi Tayfur’un kasetlerini, plaklarını ve fotoğraflarını biriktirerek evini adeta bir müzeye dönüştürdü. 40 yıldır oluşturduğu bu dev arşiv, sanatçının mirasını yaşatan en özel koleksiyonlardan biri haline geldi.

"FERDİ TAYFUR’UN ŞARKILARI HAYATIMI ANLATIYOR"

Gaybiefendi Mahallesi'nde yaşayan Özdemir, babasından miras kalan Ferdi Tayfur sevgisini büyük bir özveriyle sürdürüyor. Sanatçının eserlerine duyduğu hayranlığı dile getiren Özdemir, “Ferdi Tayfur aşkın ve acının ta kendisi. Onun şarkılarıyla büyüdüm, hayatımı onun eserlerinde buldum” dedi.

MÜZE KURULURSA BAĞIŞLAMAYA HAZIR

Özdemir, elinde yüzlerce kaset, plak ve fotoğraf olduğunu belirterek, sanatçının adına bir müze kurulması halinde tüm arşivini bağışlamaya hazır olduğunu söyledi. “Biri bana ‘kaset lazım’ dese, Adana’daki müzeye ya da Kütahya Belediyesi’ne tüm koleksiyonumu bağışlamaktan çekinmem. Yeter ki Ferdi Tayfur’un mirası gelecek nesillere aktarılsın” diye konuştu.

Sanatçının hayranları tarafından büyük ilgi gören bu koleksiyon, Türkiye’nin en özel Ferdi Tayfur arşivlerinden biri olarak dikkat çekiyor.