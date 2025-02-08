Ferdi Tayfur'un vasiyetinde yer almadığını öğrenince çılgına dönmüştü: Tuğçe Tayfur'dan yeni paylaşım!

Yayınlanma: 08.02.2025 - 09:41

Güncelleme: 08.02.2025 - 09:41

Ünlü sanatçı Ferdi Tayfur’un vasiyeti, geçtiğimiz günlerde Marmaris Adliyesi'nde açıklandı. 2 Ocak 2024’te hayatını kaybeden Tayfur, 17 Ekim 2024 tarihinde noter huzurunda vasiyetini yazdırmıştı.

Vasiyete göre, sanatçının Yalova ve İstanbul’daki bazı taşınmazları Darüşşafaka Cemiyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Lösemili Çocuklar Vakfı’na (LÖSEV) bağışlandı. Bu kapsamda; Marmaris Beldibi’ndeki iki daire ve İstanbul’un Fatih ilçesindeki bir daire Darüşşafaka Cemiyeti’ne, Yalova’nın Çınarcık ilçesindeki sekiz villa LÖSEV’e, Bolu’nun Mudurnu ilçesindeki bir daire ise TSK’ya bırakıldı. Sanatçının diğer mal varlıkları ise çocuklarına, torunlarına, yeğenlerine ve eşi Zeliha Tayfur Bayburt’a miras olarak verildi.

Ancak vasiyet listesinde oğlu Timur Turanbayburt ile sağlığında davalık olduğu kızı Tuğçe Tayfur'un yer almadığı ortaya çıktı.

Vasiyetin açıklanmasının ardından, Timur Turanbayburt ve Tuğçe Tayfur, vasiyete itiraz ederek kayyum atanması talebinde bulundu. TSK, Darüşşafaka Cemiyeti ve LÖSEV’e yapılan bağışlar hariç, tüm mal varlığına tedbir konulmasını ve kayyum atanmasını istendi.

Öte yandan, Tuğçe Tayfur sosyal medya hesabından abisi Timur Turanbayburt ile bir fotoğraf paylaşarak, kardeşlerine ve yeğenlerine tepkisini dile getirdi.