Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı: Kızı Tuğçe Tayfur ateş püskürdü!

Yayınlanma: 06.02.2025 - 11:29

Güncelleme: 06.02.2025 - 11:29

Türk arabesk müziğinin efsane ismi Ferdi Tayfur, 2 Ocak 2025 tarihinde tedavi gördüğü hastanede karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybetmişti. 4 Ocak’ta son yolculuğuna uğurlanan usta sanatçının vasiyeti açıklandı. Ancak açıklanan vasiyet, ailesi içinde tartışmalara yol açtı.

FERDİ TAYFUR’UN VASİYETİ

Tayfur’un hem yeğeni hem de basın danışmanı Şirin Gözalıcı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Ailemizin çınarı, canımız babamızın hazırlamış olduğu vasiyet bugün açıklandı. Aslında bu açıklamayı sevenleriyle kendisi paylaşmak istemişti fakat ne yazık ki ömrü vefa etmedi. Bu onurlu görev bize düştü. Babamız, halkımızın verdiği güç ve sevgiyle edinmiş olduğu mal varlığının bir kısmını Türk Silahlı Kuvvetleri’ne, Darüşşafaka Vakfı’na ve LÖSEV’e bağışlayarak halkına olan sevgisini ve bağlılığını bir kez daha göstermiştir. Biz ailesi olarak babamızla sonsuz gurur duyuyoruz. Mekanı cennet olsun."

Bu açıklamada, Ferdi Tayfur’un Necla Nazır’dan olan kızı Tuğçe Tayfur’un adının geçmemesi dikkat çekti.

"BU İŞİN PEŞİNİ BIRAKMAYACAĞIM"

Vasiyetin açıklanmasının ardından Tuğçe Tayfur, sosyal medya hesabından sessizliğini bozdu.

Ağabeyi Timur Turanbayburt ile bir fotoğraf paylaşarak şu açıklamalarda bulundu:

"Ömrüm yettiğince senin yanındayım abi Timur Turanbayburt. Babama böbreğini verdiğinde, yanında sadece amcaoğlum Cumali ağabey ve ben vardık, yiyenler ya da başkaları yoktu! Biz babamızı biliyoruz. Eğer onun tekelinde bir vasiyet olsaydı, bütün mal varlığını kurumlara bağışlardı. Allah yattığı yeri nur etsin. Ama siz şunu unutmayın; kalabalık gözükenler, azınlık gözükenlere karşı haklı değildir. Bu tamamen çıkar ilişkisidir.

Babamın vefatından sadece 4 gün sonra, gözümüzdeki yaş kurumadan veraset ilamı talep edilmesini beklemiyorduk. Daha 40'ı çıkmadan mahkemelere düştünüz! Kurumları öne sürerek kendinize geçirdiklerinizi saklayamazsınız. Adayı, şirketi, telif haklarını, taşınmazları Nilüfer ve Şirin Gözalıcı’nın ve alakasız 3. kişilerin üstüne geçirmişler. Babam tarafından yapılan bağışların reklamını yapıyorsunuz utanmadan!

Bu işin peşini bırakmayacağım! Babama ve adalete güveniyorum. Ama 1 yıl, ama 10 yıl… Şimdi babamın adını ağzına alma sen yiyen! Babamın hesabından uzak dur!"

FERDİ TAYFUR’UN AİLE GEÇMİŞİ VE ÇOCUKLARI

Ferdi Tayfur’un 4 farklı birliktelikten 5 çocuğu bulunuyor.