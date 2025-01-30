Babasıyla arasının bozulmasına sebep olmuştu: Tuğçe Tayfur mağazasını kapattı!

Yayınlanma: 30.01.2025 - 10:03

Güncelleme: 30.01.2025 - 10:03

"Çeşme", "Hatıran Yeter", "Emmioğlu", "Bana Sor", "Ben de Özledim" gibi unutulmaz şarkılarla tanınan Ferdi Tayfur, 2 Ocak'ta karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle yaşamını yitirdi.

FERDİ TAYFUR İLE KIZI TUĞÇE TAYFUR NEDEN KÜSTÜ?

2. Sayfa'nın haberine göre, Ferdi Tayfur'un vefatından kısa bir süre önce davalık olduğu kızı Tuğçe Tayfur, Muhammet Aydın ile beraber açtığı giyim mağazasını kapattı.

Ferdi Tayfur, kızı Tuğçe'nin Muhammet Aydın ile evlenmesine karşı çıkmış ve nikahına katılmamıştı. Ayrıca Tuğçe Tayfur'un "Tayfur" soyadı ile marka oluşturmasının ardından, avukatı Hakan Tamgüc aracılığıyla sosyal medya hesabından "Soyadımı kullanma" çağrısında bulunmuştu.

50 MİLYON TL TALEBİ İDDİASI

Tuğçe Tayfur, babasının bu kararına tepki göstererek, "Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun?" ifadelerini kullanmıştı.

Anne Necla Nazır da bu tartışmaya dahil olmuş, "Benim evladım ne yaptı? Hanginize ne yaptı? Menajerliğini bıraktırdı diye mi? Nedenlerini de açıklayayım mı? Beni konuşturmayın. Sabrımın sonundayım... Evladımın, torunlarımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni ne duruma düşürdüler, sen böyle bir insan mıydın? Seni, evladına düşman bir baba ilan ettiler" demişti.

TUĞÇE TAYFUR'UN VEFAT SONRASI PAYLAŞIMI

Ferdi Tayfur'un vefatının ardından Tuğçe Tayfur, duygusal bir paylaşım yaparak şu ifadeleri kullandı:

"Babamı böyle hatırlayın. Güzleri gülerken, mutlu, hayat dolu... O benim ve kardeşlerim kadar belki daha fazla sizlerin babası oldu. O arabeskin prensi değil kralıydı. İlk yaşadığı hastalıktan sonra sizlerin karşısına çıkmak istemedi, 'hayranlarım beni filmlerimdeki kliplerimdeki gibi hatırlasın' dedi ve inzivaya çekildi. O yüzden son görüntülerinin medyaya yansımasını istemezdi. Eminim siz de emin olun.

Benim babamla anılarımı anlatmaya defterler yetmez. Biliyorum ki bir açıklama istiyorsunuz. Size sadece şunu diyebilirim ki babam bana son kez tebessüm etti, ben babamın yanakları al al, yüzünde tebessümüyle vedalaşıp, uğurladım onu. Babamın bana yaptığı son babalığı anlatmayı çok isterdim... Belki bir gün... Şimdi onun ihtiyacı olan tek şey dua..."