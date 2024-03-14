Ferhat Göçer ile Nuri Bilge Ceylan arasında 'telif' polemiği: 'En az 10 bin dolar alırsın dediler'

Nuri Bilge Ceylan'ın yeni filmi Kuru Otlar Üstüne filminde şarkıcı Ferhat Göçer'in 'Son Aşkım' şarkısının kullanıldığı ortaya çıktı. Göçer, kendisine de sürpriz olduğunu söyleyerek, "Telefon açmazsa açalım davayı. Sordum avukatlara 'En az 10 bin dolar alırsın' dediler" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 14.03.2024 - 14:15
Ferhat Göçer ile Nuri Bilge Ceylan arasında 'telif' polemiği: 'En az 10 bin dolar alırsın dediler'
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Nuri Bilge Ceylan'ın Kuru Otlar Üstüne filminde kullandığı 'Son Aşkım' şarkısı gündem olmaya devam ediyor.

Şarkıcı Ferhat Göçer X (Twitter) hesabından yaptığı paylaşımda önce "Bana bildirse de telif istemezdim zaten" dedi ancak ardından "Ya da diyorum ki bu zalım telefon açmazsa... Açalım davayı" ifadelerini kullandı.

"PARAYI SİZE DAĞITAYIM YİYELİM BERABER"

Kararını değiştiren şarkıcı Ferhat Göçer X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Ya da diyorum ki bu zalım telefon açmazsa... Açalım davayı. Kazandığım paranın hepsini buradan 100 dolar 100 dolar size dağıtayım, yiyelim beraber. Sordum avukatlara 'En az 10.000 dolar alırsın' dediler"

Yönetmen Nuri Bilge Ceylan’ın 76. Cannes Film Festivali’nde Merve Dizdar’a En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü kazandıran filmi "Kuru Otlar Üstüne" geçen yılın en çok konuşulan filmlerinden biri oldu. Kuru Otlar Üstüne aynı zamanda, Ceylan imzalı filmler arasında en yüksek ilk gün açılışını gerçekleştiren film oldu.

 


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