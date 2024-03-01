Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi 'Kuru Otlar Üstüne' Netflix'te yayımlandı
Nuri Bilge Ceylan'ın son filmi 'Kuru Otlar Üstüne' Netflix'te yayımlandı.
Türk sinemasının usta yönetmenlerinden Nuri Bilge Ceylan'ın en son filmi olan "Kuru Otlar Üstüne" Netflix'te izleyici ile buluştu. Cannes Film Festivali'nde Merve Dizdar'a "En İyi Kadın Oyuncu" ödülünü kazandıran yapım 1 Mart itibarıyla Netflix'te yayına girdi.
308 bin 730 seyirciyle en çok izlenen filmler arasında yer alan filmin dünya prömiyeri 76’ncı Cannes Film Festivali’nde yapılmıştı.
FİLM HAKKINDA
"Kuru Otlar Üstüne" Ceylan'ın kariyerindeki "olgunluk dönemi eseri" olarak kabul ediliyor. Film, doğunun uzak bir kasabasında mecburi hizmetini yerine getiren ve kendini unutulmuş gibi hisseden resim öğretmeni Samet'in hikâyesini anlatıyor. Samet'in edebiyat öğretmeni arkadaşı Kenan ve İngilizce öğretmeni Nuray arasındaki ilişkilerin işlendiği film, Anadolu insanının sorunlarına hassas bir bakış sunuyor ve bireyin yalnızlık ve çaresizlik hissini varoluşçu bir yaklaşımla ele alıyor.
KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİNİN OYUNCULARI
Deniz Celiloğlu - Samet
Merve Dizdar - Nuray
Musab Ekici - Kenan
Ece Bağcı - Sevim
Erdem Şenocak - Tolga
Yüksel Aksu - Vahit
Münir Can Cindoruk - Feyyaz
Onur Berk Arslanoğlu - Müdür Bekir
Yıldırım Gücük - Eğitim Şube Müdürü
Cengiz Bozkurt - Polis
S. Emrah Özdemir - Çavuş
Elif Ürse - Müdür Yardımcısı Saime
Elit Andaç Çam - Firdevs
Nalan Kuruçim - Kevser
Ferhat Akgün - Rehberlik Öğretmeni Atakan
Eylem Canpolat - Halime
KURU OTLAR ÜSTÜNE FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?
Erzurum'da çekimleri başlayan filmin doğa çekimleri Adıyaman'da yapıldı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Vedasına en çok kendi şaşırdı: All Star'da eleme günü...
- AYM Erdoğan’ın bakanlığa verdiği yetkileri elinden aldı!
- 'Bilmeyenler için hatırlatmak isterim...'
- '14 Mayıs'ı alt üst eden tablo'
- 'Tereddütsüz olumlu karşılarım'
- 'Seçim bittikten sonra...'
- 'Burası televizyon programı değil...'
- 24 saatte fikri değişti!
- 'İkisinin de pasaportlarını iptal ederim'
- Berna Laçin'in yürümesi dahi yasaklandı