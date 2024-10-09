Ferhat Göçer konserinde, katledilen kadın ve çocukları andı

Ünlü sanatçı Ferhat Göçer, konserinde Türkiye'nin gündemindeki kadın cinayetlerine değindi. Göçer, "u konser sadece bir müzik etkinliği değil, aynı zamanda hepimizin bir duruş sergilemesi gereken bir andır" dedi.

Ferhat Göçer konserinde, katledilen kadın ve çocukları andı
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 09.10.2024 - 13:12

AKM Türk Telekom Açık Hava Sahnesi’nde konser veren Ferhat Göçer, tacize uğrayan, şiddet gören ve vahşice öldürülen kadınlar ile kız çocuklarını andı.

"İYİLİĞİN VE VİCDANIN BEKÇİLERİ OLMALIYIZ"

Göçer, yakın zamanda hepimizi derinden sarsan kadın cinayetlerine ilişkin şöyle konuştu:

“Kadın ve çocuklarımızın maruz kaldığı şiddet, taciz ve cinayetler, her birimizin vicdanını sızlatıyor ve toplumumuzu derinden yaralıyor. Akla, vicdana ve inanca aykırı sapkın bir kötülük, toplumumuzun ve dünyanın üzerinde bir kara bulut gibi dolaşıyor. Bu konser sadece bir müzik etkinliği değil, aynı zamanda hepimizin bir duruş sergilemesi gereken bir andır.

Kadın ve çocuklarımızın güvenliği, adil, eşit ve onurlu bir yaşam sürmeleri için hep birlikte daha kararlı sesimizi yükselterek, iyiliğin ve vicdanın bekçileri olmalıyız. Onları korumak ve güvenli bir gelecek inşa etmek, toplum ve birey olarak hepimizin sorumluluğu ve onurudur.


Etiketler: #Ferhat Göçer

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