Ferhat Göçer’den Icardi paylaşımı: ‘Ne iş olsa yaparım’

Yayınlanma: 23.10.2023 - 12:29

Güncelleme: 23.10.2023 - 12:29

Galatasaray'da forma giyen futbolcu Mauro Icardi, Galatasaray ile Beşiktaş arasındaki derbi maçında sakatlandı.

Futbolcunun ayak bileği dış tendon grubu ve destek dokusunda kanama olduğunun açıklanmasının ardından sosyal medyada bir kullanıcı, "Icardi için OHAL ilan edilip Ferhat Göçer dahil bütün doktorlar Florya Metin Oktay Tesisleri'ne intikal etmeli" paylaşımında bulundu.

Sanatçı Ferhat Göçer ise söz konusu paylaşımı alıntılayarak şu ifadeleri kullandı:

"Göreve hazırım… Ameliyat ederim, şarkı söylerim… Amigoluk, tribün liderliği, başkanlık, doktorluk, ne iş olsa yaparım… Dönsün sahalara yeter ki…"