Ferhat Göçer'den hastalıklı takıntı itirafı: 'Saplantılı bir adamım!'

Yayınlanma: 01.05.2025 - 13:11

Güncelleme: 01.05.2025 - 13:11

Şarkıcı Ferhat Göçer, son yıllarda dobra açıklamaları ve sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

Geçtiğimiz günlerde bir sosyal medya kullanıcısının “Ferhat Göçer mi kaldı?” yorumuna verdiği “Valla incindim. Blok3 dinlemeyin demiyorum, azıcık da beni dinleyin diyorum. Unutulmak koyuyor adama” yanıtı gündem olmuştu.

Hayranlarının ilgisini yeniden üzerine çeken Göçer, bu kez NTV’de yayınlanan ‘Empati’ programında yaptığı çarpıcı açıklamalarla adından söz ettirdi. Ahmet Mümtaz Taylan’ın konuğu olan Göçer, hayatındaki derin yaraları ve bastırdığı duyguları samimi bir dille anlattı.

“SINIRDAYIM” DEDİ, DUYGUSAL DÜNYASINI ANLATTI

Göçer’in özellikle psikolojik durumu hakkında yaptığı “Sınırdayım, borderline (kişilik bozukluğu) durumum olabilir” açıklaması dikkat çekti. “Geçmişe saplantılı bir adamım, en büyük sıkıntım budur” diyen sanatçı, “Meşguliyet beni ancak bu durumdan kurtarıyor. Yoksa durduğum yerde, o bataklığın içinde kayboluyorum” sözleriyle kırılgan yapısını gözler önüne serdi.

KAYBETTİĞİ KARDEŞİNE İTHAF: “SERHAT İÇİN HEKİMLİĞİ BIRAKMAMIŞ OLABİLİRİM”

Ferhat Göçer’in açıklamaları bununla da sınırlı kalmadı. Henüz 1 yaşına gelmeden kaybettiği kardeşi Serhat’a ithaf ettiği hekimlik mesleğiyle ilgili sözleri izleyicileri duygulandırdı. “Serhat için hekimliği bırakmamış olabilirim” diyen Göçer, aile trajedisinin mesleki yönelimlerini nasıl etkilediğini açıkça dile getirdi.

“AŞK HASTALIKLI BİR KAVRAM”

Aşka dair yaptığı yorumlarla da ezber bozan Göçer, “Aşk hastalıklı bir kavram, patolojik bir durum” ifadelerini kullandı. Hayat arkadaşı Ömür ile 18 yıldır süren ilişkisini “Hiçbir ortak yönümüz yok ama 18 yıldır birlikteyiz. Demek ki bizi bir arada tutan başka bir şey var” sözleriyle anlattı.

“ÖZEL HAYAT KONUSUNDA TAM BİR FELAKETTİM”

İlişkileri, evlilikleri ve babalık üzerine de kendini eleştiren sanatçı, “Tam bir felakettim, özel hayat konusunda bütün suçu üzerime alıyorum” dedi. Oğluna duyduğu bağlılığı ise “Hiç düşünmeden canımı veririm” sözleriyle ifade etti.

TÜRK POP MÜZİĞİNE BAKIŞI: “ZAMANIN RUHU DEĞİŞTİ”



Göçer, Türk pop müziği üzerine de değerlendirmelerde bulundu. Müzik tarihini beş döneme ayıran sanatçı, kendisini 90’lar kuşağının uzantısı olarak tanımlarken; yeni nesilden Blok3, Semicenk ve Edis’i “5. Yeniler” olarak tanımladı. “Zamanın ruhu değişti, tanınmak bile artık mucize” diyerek müzikteki dönüşümü vurguladı.