Ferhat Göçer sitem etti: 'Blok3'ten neyim eksik?'
Ferhat Göçer, sosyal medyada kendisiyle ilgili yapılan bir yoruma esprili bir dille yanıt vererek, unutulmanın kendisini üzdüğünü dile getirdi.
Sosyal medyada bir kullanıcının "Ferhat Göçer dinlemesek de severiz, kraldır" paylaşımına ünlü sanatçı Ferhat Göçer esprili bir yanıt verdi.
54 yaşındaki sanatçı, bu yoruma "Azıcık da dinleyin, Blok3’ten neyim eksik?" diyerek karşılık verdi.
"UNUTULMAK KOYUYOR İNSANA"
Bu yazışmaların ardından bir başka kullanıcı, "Ağabey, sen de bir sus. Blok3 dinleyeceğiz tabii ki… Ferhat Göçer mi kaldı?" şeklinde bir yorum yaptı.
Göçer ise bu sözlere sitemle yanıt vererek, "Vallahi incindim. ‘Blok3 dinlemeyin’ demiyorum tabii ki, ‘Azıcık da beni dinleyin’ diyorum. Unutulmak koyuyor insana" ifadelerini kullandı.
Etiketler: #Ferhat Göçer #blok3
En Çok Okunan Haberler
-
- Özel, 'Serap Yazıcı' gerçeğini açıkladı
- Şahin’den Altaylı’ya: ‘Şimdi git pislik çukuruna’
- Önce ‘kaza’ dedi, sonra itiraf etti!
- O partinin il başkanı gözaltına alındı!
- Başvurmayan emekliler ikramiye alamayacak!
- Müjde Ar ve eski bakan eşi trafik kazası geçirdi!
- Yandaştan 'diploma' operasyonu!
- Cinsel saldırı davası açıldığı ortaya çıktı!
- 'Adaba aykırı, kabul edilemez'
- 'İthal et' skandalında flaş gelişme