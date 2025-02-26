Ferhat Göçer sitem etti: 'Blok3'ten neyim eksik?'

Yayınlanma: 26.02.2025 - 10:51

Güncelleme: 26.02.2025 - 10:52

Sosyal medyada bir kullanıcının "Ferhat Göçer dinlemesek de severiz, kraldır" paylaşımına ünlü sanatçı Ferhat Göçer esprili bir yanıt verdi.

54 yaşındaki sanatçı, bu yoruma "Azıcık da dinleyin, Blok3’ten neyim eksik?" diyerek karşılık verdi.

"UNUTULMAK KOYUYOR İNSANA"

Bu yazışmaların ardından bir başka kullanıcı, "Ağabey, sen de bir sus. Blok3 dinleyeceğiz tabii ki… Ferhat Göçer mi kaldı?" şeklinde bir yorum yaptı.

Göçer ise bu sözlere sitemle yanıt vererek, "Vallahi incindim. ‘Blok3 dinlemeyin’ demiyorum tabii ki, ‘Azıcık da beni dinleyin’ diyorum. Unutulmak koyuyor insana" ifadelerini kullandı.